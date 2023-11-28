Ara tatil kalkıyor mu, ikinci ara tatil olacak mı?

Ara tatil, öğretmenlerin ve öğrencilerin ders yoğunluğu ve sınav stresi ardından dinlenmesi, yenilenmesi için son 4 yıldır uygulanıyor. Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen "Ara tatil kalkıyor" iddiası hakkında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ikinci ara tatilin bayram tatili ile örtüştüğünü belirterek “İkinci dönemde olmayacak gibi duruyor.” dedi.

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Ara tatil, öğrencilerin eksikliklerini tamamlamaları ve dinlenmeleri için uygulanırken, kalkacak iddiası gündemdeki yerini koruyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklama yapıldı.

ARA TATİL KALKIYOR MU?

Ara tatillerle ilgili çalışmalara değinirken ikinci dönem ara tatilinin Ramazan Bayramı tatiliyle örtüşeceğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Bakanlığımızdaki eğitim öğretimle ilgili genel müdürlüklerin içinde bir daire başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar, attığımız tüm adımlar o daire başkanlığı tarafından değerlendiriliyor. ‘Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor.’ şeklinde verilen haberler, aslında İzleme Değerlendirme biriminin ara tatillerle ilgili işlevsel mi değil mi yönünde yaptığı rutin değerlendirme. Oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz.” diye konuştu.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başladı ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erdi.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.