Bir kez daha ‘okumanın yaşı yok’ dedirttiler

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olan Murat Yürek (54) ile ulaşım hizmetleri şefi Önder Yaşa, 2 yıl önce oğullarına destek olmak amacıyla girdikleri sınavla görev yaptıkları üniversiteyi kazandı. İki baba, bu yıl okuldan mezun oldular.

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Pamukkale Üniversitesi’nde 1997 yılında güvenlik görevlisi olarak işe başlayan 2 çocuk babası Murat Yürek, 2 yıl önce oğluna destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdi.

Murat Yürek, çalıştığı üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’nü Oğlu Berker Tuğra Yürek ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni kazandı.

Aynı üniversitede hem çalışıp hem de okuyan Murat Yürek, bölümünden 2’ncilikle mezun oldu. Yürek, düzenlenen törende diplomasını alıp, kepini havaya fırlattı.

BÖLÜM 2’NCİLİĞİ İLE BİTİRDİ

Üniversite mezunu olmanın mutluluğunu yaşayan Murat Yürek, “2 yıl önce oğluma destek olmak amacıyla üniversite sınavına birlikte girdik. Sınavda başarılı oldum ve Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü’ne yerleştim. Oğlum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ne yerleşti. Ben bir yandan okulda güvenlik görevlisi olarak çalışırken, diğer yandan okuluma devam edip, bölüm ikinciliğiyle bitirdim” dedi.

“HEDEFİM, OKUMANIN YAŞI OLMADIĞINI GÖSTERMEK”

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde Ulaşım Hizmetleri Şefi olarak çalışan Önder Yaşa da 2 yıl önce oğluyla birlikte üniversite sınavına girdi.

Oğlu sınavı kazanamayan Yaşa aynı üniversitede Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü’ne yerleşti. Yaşa, bu yıl bölümünü tamamlayıp, mezun olmanın sevincini yaşadı.

Önder Yaşa, üniversite hastanesinde görevine devam edeceğini söyleyerek, “23 yıl önce Pamukkale Üniversite Hastanesi’nde çalışmaya başladım. Daha sonra Ulaşım Hizmetleri şefi oldum. 2 yıl önce oğluma destek olmak amacıyla üniversite sınavına girdim. Ben kazandım ancak oğlum kazanamadı. Bu yıl yerleştiğim bölümden mezun oldum. Oğlum beni tebrik etti. Hedefim okumanın yaşının olmadığını göstermekti. Mezun olmanın gururunu yaşıyorum” diye konuştu. (DHA)

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