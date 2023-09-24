Bursluluk parası ne zaman yatacak, İOKBS parası ne kadar?

Bursluluk sınavına katılan 875 bin öğrenciden 100 bini burs almaya hak kazandı. Sınav sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından "Bursluluk parası ne zaman yatacak" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Bursluluk sınavını kazanan öğrencilerin hesabına Ekim ayı başından itibaren 863 lira yatırılacak.

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İOKBS sonuçları ardından göre 875 bin 987 adaydan toplamda 100 bin öğrenci burs almaya hak kazandı, bu kontenjanın 30 bin burs kapasitesi deprem bölgesine ayrıldı. MEB İOKBS kılavuzunda yapılan açıklamada, “Bursluluk parası ne zaman yatacak?” sorusunu yanıtladı.

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATIRILACAK?

MEB İOKBS kılavuzunda yapılan açıklamada “Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir” bilgisi verildi.

İlden ile gün farklılığı gösteren ödemelerin ay sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

BURSLULUK PARASI NE KADAR?

Ortaöğretim öğrencilerine burs ödemeleri aylık olarak en geç her ayın 25 inde ödenmekte olup bir öğrenciye aylık 663,87 TL burs ücreti ödenmektedir.

BURSLULUK PARASI NEDİR?

5. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin girdiği bursluluk sınavı ile devlet, uzun yıllardır öğrencilere burs ve kalacak yer desteği sağlamaktadır. Öğrencilerin belirlenmesine ise İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı aracılığıyla karar verilir. Eski adı Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı olan bu sınavda yüksek not alan öğrencilere burs imkanı sağlanır. Tüm burslar ve kalacak yer geri ödemesizdir.