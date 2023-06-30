Eğitim tarikattan diploma MEB’den

Devletin resmi imam hatip ortaokulunda kayıtlı 900 öğrenciden 300’ü, 1 yılda bir kere bile okulda derse girmeyip, tarikatlara dini eğitime gitti. Öğretmenlere idare baskısıyla karnelerine, “Sıfır Devamsızlık” yazılıp, sınıf geçirilip, mezun edildiler.

Sultan UÇAR

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İstanbul-Ümraniye Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'nda kayıtlı 900 öğrenciden 300'ü, 180 eğitim günü yani 1 eğitim yılı boyunca sınıfta 1 derse bile girmedi. Sınav saatinde okula gelip, sınava girip, eğitim için tarikatlara gitti. MEB Ortaöğretim Yönetmeliği'ne aykırı olarak okul idaresi, Şube Öğretmenler Kurulu'nu (ŞÖK) toplayıp, öğrenci devamsızlıkları sıfırlandı.

ÖĞRENCİLER TARİKATLARA GİTTİ

Skandalı, Eğitim İş 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş, ortaya çıkardı. Ümraniye Celaleddin Ökten Hoca İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 900 öğrenciden, 300'ünün 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hiç bir derse girmediğini söyleyen Toruş, “Okula sadece sınav haftası ve sınav saatinde gelip, sınavlara girip-çıkıp, eğitim için tarikata gittiler. Ümraniye'de imam hatipler benzer durumda. En çok devamsızlık bu okulda” dedi.

Öğrencilerin karnelerinde 1 gün bile devamsızlık yapmamış gibi gösterildiğini anlatan Başkan Kadir Toruş şunları söyledi: “Resmi evrak olan karnede sahtekarlık yapılarak, öğrenci devamsızlıkları sıfırlandı. Sahtekarlığa öğretmenlerin itirazını, okul idaresi kayıt altına almadı. Tarikatlar, imam hatipleri açık öğretime çevirirken, MEB, örgün eğitim diploması verdi. MEB Temel Kanunu'na aykırı ve laik eğitime karşı tarikatlara öğrenci göndermek için Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) kullanıldı.

Kurul normalde, öğrencilerin yıl boyu akademik başarısını görüşüp, bir sonraki yılın eğitimini planlar. AKP, dindar ve kindar nesil için okul idarelerini baskı altına alıp, kullandı. Öğretmenler, sınıf geçirdiği öğrenciyi tanımıyor. Öğretmenler, bunun suç olduğunu defalarca okul idaresine bildirse de, hukuksuzluk sürdü. Son karneler, sahtekarlığı kanıtladı. ŞÖK kararıyla her okulda en fazla 10-15 öğrenci sınıf geçerken, bu okuldaki 900 öğrenciden 300'ü, yani her 3 öğrenciden 1'i öğretmenler de zorla suç ortağı yapılıp, sınıf geçirildi. ”

SORU-CEVAP

Ortaokulda sınıfta kalma var mı?

5,6,7 ve 8'inci sınıfta notu 45 puandan düşük olup, 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin sınıf geçmesi veya sınıf tekrarına, 15 öğretmenden oluşan, Şube Öğretmenler Kurulu karar verir.

“Tarikatlara öğrenci kaçırmak için imam hatipler paravan yapıldı”

Başkan Kadir Toruş, “MEB, tarikatlara öğrenci kaçırmak için imam hatipleri, tarikatlara paravan yaptı. İmam hatiplere öğrenci kaydetmek için velileri zorlayan MEB, şimdi de devamsız öğrenci kayıtlarını sıfırlayarak, imam hatiplerden tarikatlara öğrenci kaçırıyor. Öğrencileri, sahtecilikle tarikatlara ittiler. MEB hakkında pazartesi günü savcılığa suç duyurusu yapacağız” dedi.

İMAM HATİPLER MEB'i TANIMIYOR

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre; okulların açık olduğu 180 günün, ortaokulda 20 gün ve lisede 10 gün özürsüz+35 günü özürlü, toplam 45 günden fazla devamsızlık yapanlar, sınıf tekrarına kalır.