‘Eğitimde yerel, milli ve evrenseli birleştirmek’

İstanbul’da TED Atakent Koleji Esenyurt Kampüsü’nde önceki pazar günü “Destekleyici Ebeveyn Olmak” başlığı altında birinci veli sempozyumu yapıldı. TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu başarı getirecek formülü açıkladı.

Hakan KAYA

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Öğretmenlerin, velilerin ve konusunda uzman kişilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını, TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu yaptı. Pehlivanoğlu, “Türk Eğitim Derneği ulusal ve global bir misyon taşıyor. Yerel, milli ve aynı zamanda evrensel anlayışı birleştiren ve harmanlayan bir kültürü öğrencilerimize vermeyi amaç edindik. Veliler de öğrencilerimiz için yol gösterici olmalı” dedi. Pehlivanoğlu, hata yapa yapa öğrenimlerine olanak tanımaları konusunda velilere tecrübelerini aktardı.

ÇOCUKLARI KIYASLAMAYIN

“Hayatın Hakkını veren Çocuklar Yetiştirmek” konulu sunumu ise Prof. Dr. Acar Baltaş gerçekleştirdi. Ünlü psikolog Baltaş velilere şöyle seslendi: “Kendinizi ve çocuklarınızı öncelikle iyi tanımanız gerekir. Onlarla güven oluşması için bağ kurun. Çocuklarınızı kimseyle kıyaslamayın. Kusursuz olmalarını istemeyin. İşlerini kolaylaştırmak yerine, onların kendi işlerini yapmalarına müsaade edin. Bu gelecekteki başarıları için çok önemli” dedi.

Akademisyen Dr. Oktay Aydın da ergen bireyleri anlamak için önce beynin yapısını anlamak gerektiğini açıklayan interaktif bir sunum yaptı. “Nasıl bir çocuk istersiniz?” sorusuna aldığı yanıtlara göre “Peki sizler öyle bireyler misiniz?” diyerek, velinin kendi istediğini zorlamadan, çocuğa rehber ve yönlendirici olması gerektiğinden bahsetti. Hiç kimsenin dört dörtlük olmayacağını, çocuk yetiştirirken bunun göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı. Okulun her kademesinden 23 öğretmen ise velilerin büyük ilgi gösterdiği eşzamanlı sunum yaptı.