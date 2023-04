Harvard ve Stanford’dan 10 milyon lira burs kazandı

Diyarbakırlı lise öğrencisi Gül Karen Aça, dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Harvard ve Stanford dahil 8 üniversiteden burs kazandı. İnsan beyni üzerinde çalışmak isteyen Karen'e, 500 bin dolar yani 10 milyon lira burs verildi.

ÖMÜR BOYU BURS

Bahçeşehir Koleji Diyarbakır Hevsel Kampüsü Fen ve Teknoloji Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisi Gül Karen Aça (18), Diyarbakır'da müzik öğretmeni bir anne ve matematik öğretmeni bir babanın kızı olarak doğup, büyüdü.

Uluslararası Eğitim İnisiyatifi, geçen yıl 170 ülkeden katılan 50 bin öğrenci içinden Karen'i, dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri seçti. Yaşam boyu eğitim bursu kazandı.

Dünyada her yıl yüz binlerce öğrencinin kabul için yarıştığı Harvard ve Stanford başta olmak üzere John Hopkins, Northwestern, Berkeley, Toronto, Georgia Institute of Technology, California Santa Cruz dahil 8 üniversiteden tam burs kazandı. NASA'nın desteklediği Conrad Challenge'da ilk 5 finalist içinde olan Karen, The Earth Prize yarışmasında ilk 10 takım arasına girip, finalist olmuştu.

NÖROBİLİM OKUYACAK

Harvard ve Stanford'dan birinin burs teklifini kabul ederse 18 yaşındaki Karen'e eğitim, barınma, beslenme hatta Türkiye'deki ailesini ziyareti için uçak biletleri dahil tam 500 bin dolar yani 10 milyon liralık, eğitim bursu verilecek. Nörobilim okumak istediğini söyleyen Karen, insan beyninin yapısının toplumlara etkisi üzerinde çalışmak istediğini belirtti.

“HARVARD VE STANFORD'U REDDETMEK ÇOK ZOR”

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden birisi olmasını empati, azim, dürüstlük, görev aşkı gibi kriterlere bağlayan Karen, “Süregelen sorunların bilim ve işbirliği ile çözülebileceğine inanıyorum. Çok mutluyum. Hangi üniversiteyi seçeceğime karar veremedim. Harvard ve Stanford'u reddetmek çok zor” dedi.