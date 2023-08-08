MSÜ mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2. seçim aşaması…

MSÜ Harp Okulları ve Astsubay MYO fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Türkiye’nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler artık MSÜ sonuçları için beklemeye başladı, geçtiğimiz dönemler göz önüne alındığın sonuçların bu hafta ya da gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

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Türkiye'nin milli savunma kadrolarında yer almak isteyen öğrenciler Harp Okulları ve Astsubay MYO için girdikleri MSÜ fiziki yeterlilik ve mülakat sonuçları için bekliyor. Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate

alınarak yerleştirilecek olup üniversite sınavı puanı, fiziki yeterlilik testi puanı ve mülakat puanı değerlendirilecek.

MSÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ mülakatları 4 Ağustos 2023 Cuma günü sona erdi. Sınavların tamamlanması ardından MSÜ mülakat sonuçları ilan edilecek

MSÜ mülakat sonuçları için henüz tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz dönemler göz önüne alındığında sonuçları bu hafta ya da gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

SINAV DEĞERLEMESİ NASIL YAPILIYOR?

Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2023-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2023-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı,

b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,

c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.