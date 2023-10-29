Okullar 30 Ekim’de tatil edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, 30 Ekim Pazartesi günü okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde bir günlük tatil kararı aldıklarını duyurdu.

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Türkiye Cumhuriyeti 100. yaşı kutlanıyor, okullarda törenler, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Resmi tatil takviminde yer alan 29 Ekim’in sonraki günü olan 30 Ekim günü okullar tatil mi merak konusu oldu.

Gün boyu merak edilen soru akşam saatlerinde cevap buldu.

OKUL ÖNCESİ, İLK, ORTA VE LİSELERDE TATİL KARARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Eğitime bir gün ara verildiğini belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

“Cumhuriyet Bayramımızı Cumhuriyetimizin 100. yılına yaraşır bir coşkuyla kutladık. Bu coşkuyu paylaşan milletime teşekkür ediyorum.

Bu vesileyle, 30 Ekim Pazartesi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerimizin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararı aldığımızı bildirmek isterim.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN’DEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarın okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerin 1 günlüğüne tatil edilmesi kararına ilişkin, “Türkiye Yüzyılı’nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet’in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum.” açıklamasında bulundu.

Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere tüm Türkiye’nin, binlerce yıllık tarihinden aldığı ilhamla Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamalarını, şanına yakışır şekilde gururla kutlamaya devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda, 30 Ekim Pazartesi günü okulların tüm kademelerde bir gün tatil edildiğini vurgulayan Tekin şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, sizlere sunduğu bu 100. yıl armağanı için teşekkürlerimi sunarım. Bugün sizlerden tek isteğim, bu güzel Cumhuriyet’imizin 100. yılı coşkusunu daha da fazla ve içtenlikle yaşamanız. Yarın ise, Türkiye Yüzyılı’nın ilk sabahında aileniz ve sevdiklerinizle beraber uzunca bir zaman geçirerek sizlere armağan ve emanet edilen bu şanlı Cumhuriyet’in değerini ve önemini onlardan bir daha dinlemenizi istiyorum.”

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