Okullar tatil mi edilecek? Meteoroloji’den fırtına uyarısı

Meteoroloji tarafından yayınlanan tahminlere göre Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman'ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta Samsun’da yaşanan sel felaketi sonrası okulların tatil edilmesi nedeniyle bir kez daha okullar tatil mi edilecek merak konusu oldu ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Hava şartlarından dolayı okulların tatil edilmesi için valilikler ve kaymakamlıklar o bölgenin şartlarına göre karar verecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son uyarılarını yayınladı. Yurdun doğu ve kuzey bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Yağışlara doğu şehirlerimizde kuvvetli rüzgar da eşlik edecek. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, 14 il için sarı kodlu uyarı verilirken, okullar tatil mi olacak sorusu akıllara geldi.

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Yoğun yağış nedeniyle 10 – 11 – 12 Ekim günleri okulların tatil ilan edileceği hakkında bir açıklama bulunmuyor.

Yağışların ilerleyen saatlerde yaşamı olumsuz etkilemesi halinde okullar tatil ilan edilebilir.

Okulların tatil ilan edilmesine valilikler ve kaymakamlıklar o bölgenin şartlarına göre karar veriyor.

METEOROLOJİDEN YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumuna dair son uyarılarını yayınladı. Tahminlere göre yurdun özellikle doğu bölgelerinde kuvvetli sağanak ve rüzgar bir arada kendini gösterecek. Akşam saatlerinden itibaren doğu bölgelerde yağış etkisini kaybedecek ancak kuzey kıyılarımızda yağış gözlenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere; Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Ağrı, Iğdır, Muş ve Siirt çevreleri ile Batman’ın doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.