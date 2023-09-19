Üniversiteler online mı, yüz yüze mi olacak?

Yeni öğrenim döneminin yaklaştıkça öğrenciler "Üniversiteler online mı" sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere üniversitelerin online olacağını ancak bu kararın sadece depremlerden en çok etkilenen 4 ili kapsayacağını açıkladı. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerindeki üniversitelerde eğitimin online yapılabileceği belirtildi.

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) depremlerden en çok etkilenen 4 ildeki öğrencilere ilişkin olarak yeni kararlar aldı. Bu kararlar arasında bölgede yer alan 7 üniversitenin uzaktan eğitim ile devam etmesi de yer alıyor. Ayrıca bu kentlerdeki öğrencilere eğitim öğretim süresine dahil edilmeden okulu bir yıl dondurma hakkı verilecek.

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI?

Buna göre Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerin mevcut fiziksel durumları, şehirlerdeki barınma imkanları gibi etkenleri göz önünde tutarak 2023-2024 eğitim ve öğretim yılına mahsus olmak üzere; fakülte ve yüksekokullar bünyesindeki önlisans ve lisans programlarında hangi program ve sınıflarda yüz yüze, hangi program ve sınıflarda ise uzaktan öğretim yapılacağı ve enstitüler bünyesindeki lisansüstü programlarda anabilim dalı/program bazında yüz yüze ve/veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.

“ÖZEL ÖĞRENCİLİK HAKKI”

Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin” özel öğrencilik hükümlerine tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak.

Bu kapsamda özel öğrenci olarak eğitim almak isteyen öğrenciler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başlangıç tarihini de dikkate alarak özel öğrenci olmak istedikleri devlet üniversitelerine başvuru yapacaklar. Başvurdukları üniversite tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan program ile sınıfının olması durumunda özel öğrencilik başvurusu kabul edilecek.

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve başka üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak “öğretmenlik uygulaması” dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirecek.

BİR YIL KAYIT DONDURMA HAKKI

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak. (AA)

YAZININ GÖNDERİLDİĞİ ÜNİVERİSTELER

Bu yazının gönderildiği üniversiteler ise şu şekilde;

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğüne

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne

İnönü Üniversitesi Rektörlüğüne

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğüne

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne