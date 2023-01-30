YKS başvuru tarihi ne zaman, başladı mı?

ÖSYM'nin paylaştığı 2023 yılı sınav takviminde YKS ile seçim tarihinin aynı zamana denk gelmesi nedeniyle geri çekilmişti ancak yeni seçim tarihine rağmen henüz ÖSYM sınav takvimi yayımlanmadı. ÖSYM’nin daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuru tarihi 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında olarak duyurulmuştu.

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek sınav için tarihin duyurulması bekleniyor. ÖSYM sınav takvimi geçtiğimiz haftalarda erişime açıldı ancak Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) aynı güne denk geldiği sınav takvimi geri çekildi.

YKS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin daha önce yayınladığı takvimde YKS başvuruların 9 Şubat-6 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacağı duyurulmuştu.

YKS başvuru tarihinin, ÖSYM tarafından geri çekilen takvimde yer aldığı gibi 9 Şubat’ta başlaması bekleniyor.

YKS TARİHLERİ BELLİ OLDU: TYT, AYT NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından açıklanan takvimde; YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 18 Haziran'da uygulanacağı açıklanmıştı.

Seçim tarihinin değiştirilmesi sonrasında YKS’nin daha önce açıklanan tarihlerde yapılması bekleniyor.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ GERİ ÇEKTİ

2023 seçimlerinin gerçekleştirilmesi beklenen 18 Haziran’da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) yapılacağını açıklayan ÖSYM, sınav takvimini kurumun tüm resmi sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden geri çekti.

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, sınav takvimiyle ilgili çalışmasını henüz tamamlamadığı için 2023 yılı sınav takvimi henüz erişime açılmadı. Fakat açıklanacak olan takvimde sadece seçim tarihi ile aynı tarihlere düşen sınavlar için tarihin değişmesi bekleniyor.