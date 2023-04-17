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YÖK’den internet desteği açıklaması

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) GSM operatörleriyle görüşmeleri sonucu deprem bölgesindeki üniversite öğrencileri ile öğretim elemanlarına aylık 6 GB ücretsiz internet imkanı sağlandı.

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YÖK’den internet desteği açıklaması

YÖK’ten yapılan açıklamaya göre, YÖK’ün GSM operatörleri Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone ile görüşmeleri sonucu, deprem bölgesindeki yükseköğretim kurumlarının öğrencileri ve öğretim elemanları ile ailesi deprem bölgesinde olup da diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrencilere uzaktan öğretimde kullanılmak üzere ücretsiz internet hakkı tanındı.

GSM operatörleri, eğitim amaçlı kullanılmak üzere aylık 6 GB ücretsiz interneti, öğrenci ve öğretim elemanlarının telefonlarına tanımladı. (AA)

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