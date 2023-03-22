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15 Mayıs sabahı dolar ne olacak? Selçuk Geçer’den çarpıcı yorum

Seçime 53 gün kaldı... 14 Mayıs'ta sandıktan çıkan sonuç, ekonomiyi nasıl etkileyecek? Dolar ve enflasyon ne olacak? SÖZCÜ TV canlı yayınına katılan ekonomist Selçuk Geçer, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayınlanma: 16:33 - 22 Mart 2023 Güncellenme:
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