– 5 derecede et kuyruğuna girdiler

Türkiye’nin her yerinde uzayan et kuyruklarına bir yenisi daha eklendi. Hayvancılığın başkenti Erzurum’da yüzlerce kişi ucuz et kuyruğuna girdi.

Orhan BOZKURT

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hükümetin uyguladığı ekonomi politikaları sonucu yaşanan ekonomik kriz her geçen gün etkisini artırıyor. Erzurum'da vatandaşlar ucuz et alabilmek için eksi 5 derece soğuk ve yoğun kar yağışı altında Et ve Süt Kurumu (ESK) mağazası önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. ESK önündeki manzara akıllara Mahzuni Şerif'in ‘ince ince bir kar yağar fakirlerin üstüne' türküsünü getirdi.

Piyasaya göre daha ucuz et satışının yapıldığı ESK mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Erzurum merkez Yakutiye İlçesi Gez Mahallesi'nde bulunan ESK mağazasının önünde soğuk hava ve kar yağışına aldırmadan kuyruğa giren vatandaşlar, “Milletvekilleri ne yapıyor. Aldıkları para zıkkım olsun onlara. Altı tane milletvekili çıkaran bu Erzurum'un hele haline bak?” diye tepki gösterdi.

‘500 METRE KUYRUK VAR'

Kuyrukta et sırası bekleyen vatandaşlar, “Bu kış vaktinde memlekette acımızdan öleceğiz. 8 bin lira maaş veriyorlar. Halimiz ortada. Hayvancılık, tarım bölgesi olan yerde etsizlik yaşıyoruz. Sabah 5'ten beri burada kar altında et kuyruğundayız. Vatandaşın hali işte bu. Türkiye'yi bu hale getirdiler. Bakın 500 metre kuyruk var” diye konuştu.

Nüfusunun yüzde 45'inin geçimini tarım ve hayvancılıktan sağladığı Erzurum'un yüzölçümünün yüzde 63'ü meralardan oluşuyor. Türkiye'nin ‘et deposu' olarak nitelendirilen ve ‘Hayvancılığın Başkenti' olarak bilinen Erzurum, 16 milyon dekarla Türkiye'nin yüzde 11'inden fazla mera alanına sahip.