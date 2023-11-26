5000 TL emekli ikramiyesi çalışanlara ve çiftçilere verilecek mi, ne zaman verilecek?

Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla bir kereye mahsus verilen ancak çalışan emeklilerin kapsam dışı bırakıldığı 5000 TL emekli ikramiyesi çiftçilere ve diğer çalışan emeklilere de verilmesi için çalışmalara başlandı. Çalışan emekliler verilecek 5000 TL emekli ikramiyesi tebliğ ya da yönetmelikle yapılamayacağı için TBMM'ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine eklenecek.

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Geçim sıkıntısı yaşayan emeklilere rahatlatmak amacıyla bir kereye mahsus 5000 TL emekli ikramiyesi verilirken, çalışan emekliler ise kapsam dışı bırakılarak AKP eliyle mağduriyet yaşatılmıştı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışan emeklilere de 5 bin lira ikramiye verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÇALIŞAN EMEKLİLERE VERİLECEK Mİ?

Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çalışan emeklilere ikramiye hakkında şunları söyledi:

– “Emeklilerimizin yükünü hafifletmek amacıyla geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liralık ilave ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz meclisimizin onayından geçti ve 10 milyon 430 bin çalışmayan emeklimizin hesabına 5 bin liralık ödemeleri yatırıldı.

– Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması şahsen bizim de içimize sinmeyen, bizim de hakkaniyetli bulmadığımız bir durumdu. Dahası bunun çiftçi ve esnaf emeklilerimizin içinde yer aldığı diğer tüm emeklilerimizde bir gönül kırgınlığına sebep olduğunu üzüntüyle müşahede ettik.

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Erdoğan emekli ikramiyesi hakkında, “Pazartesi günkü kabine toplantımızda çalışma ve maliye bakanlarımıza gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdim.” açıklamasında bulundu.

Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibariyle tamamladılar. İnşallah önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini meclisimize sunacağız. İlk düzenlenemeden yararlanamayan çiftçi ve BAĞKUR’lu esnaf emeklilerimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimizin de tek seferlik 5 bin lira ödeme imkanından faydalanmalarını sağlayacağız.”

TORBA YASAYA EKLENECEK YA DA YASA TEKLİFİ SUNULACAK

İkramiye düzenlemesinin sadece çalışmayan emeklilere verilecek olması özellikle çiftçilerle küçük esnaf ve geçici sürelerle kısa aralıklarla çalışan emekliler tarafında mağduriyet yaratmıştı.

Mağduriyetin tebliğ ya da yönetmeliklerle giderilemeyeceği, sorunun çözümü için TBMM’ye ya yeni bir yasa teklifi sunulması ya da sunulacak torba yasa tekliflerinin birinin içerisine emeklilerle ilgili bir madde eklenmesi gerektiği belirtiliyor.

Yeni düzenlemede ikramiyeden yararlanamayacak emeklilerin daha adil bir şekilde belirlenip liste halinde yazılmasına ihtiyaç olduğu ifade edilirken, aksi halde yeni mağdurların ortaya çıkabileceğine dikkat çekiliyor.