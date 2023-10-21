ABD bütçesi 171 milyar dolar açık verdi

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ile 2023 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2022’de başlayan ve 30 Eylül 2023’de sona eren 2023 mali yılının son ayında, federal hükümetin bütçe açığı 171 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında 430 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, eylülde geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 60 azaldı.

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2023 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmiş oldu.

Hükümetin gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,2 azalarak 467,5 milyar dolara gerilerken, harcamaları da yüzde 30,4 azalışla 638,5 milyar dolara düştü.

GELİRLER AZALDI, FEDERAL BORCUN FAİZ MALİYETLERİ ARTTI

ABD federal hükümetinin 2023 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1,7 trilyon dolar oldu.

Ülkenin bütçe açığı 2022 mali yılında 1,4 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bütçe açığı, 2023 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 23 arttı.

Bütçe açığındaki artışta, düşük gelir vergisi tahsilatıyla azalan gelirler ile artan faiz oranlarıyla federal borcun faiz maliyetlerindeki yükseliş etkili oldu.

Federal hükümetin 2023 mali yılındaki gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 9,3 azalarak 4,4 trilyon dolara düşerken, harcamaları aynı dönemde yüzde 2,2 azalışla 6,1 trilyon dolara indi.

UZUN VADELİ MALİ GÖRÜNÜMDE ZORLUK VURGUSU

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin açıklamasında, ülke ekonomisinin küresel olumsuzluklara rağmen dayanıklılığını koruduğunu belirterek, ABD’nin 2023 yılında resesyona gireceği yönündeki beklentilerin gerçekleşmediğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin ülke ekonomisinin “sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye” geçişini yönlendirmeye odaklanmaya devam ettiğini kaydeden Yellen, “Bunu yaparken, Başkan ve ben aynı zamanda uzun vadeli mali görünümümüze yönelik zorlukların üstesinden gelmeye de kararlıyız” değerlendirmesinde bulundu. (AA)