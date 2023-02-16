ABD üretici enflasyonu beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 ile yüzde 0.4 olan tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

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ABD’de üretici fiyatları endeksi (ÜFE) ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.7 ile yüzde 0.4 olan tahminlerin üzerinde artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın aralık ayı için daha önce yüzde 0.5 olarak açıkladığı üretici fiyatlarındaki düşüşü ise yüzde 0.2 düşüşe revize etti.

ABD’de gıda ve enerji fiyatlarının yansıtılmadığı çekirdek üretici fiyatları ocak ayında yüzde 0.5 ile yüzde 0.3 olan beklentilerin üzerinde arttı.

Çekirdek üretici fiyatlarında aralık ayı için daha önce yüzde 0.1 olarak açıklanan artış yüzde 0.3 seviyesine revize edildi.

Yıllık bazda bakıldığında üretici fiyatları ocak ayında yüzde 6 ile beklentilerin üzerinde arttı.

YÜZDE 5,4 OLACAĞI TAHMİN EDİLİYORDU

Reuters anketine katılan ekonomistler ÜFE’nin yüzde 5.4 olacağını tahmin ediyorlardı.

Aralık ayında yıllık bazda yüzde 6.2 olarak açıklanan üretici fiyatlarındaki artış yüzde 6.5 seviyesine revize edildi.

Yıllık bazda çekirdek ÜFE ocak ayında yüzde 5.4 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Reuters anketine katılan ekonomistler yıllık bazda yüzde4.9 ​seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı. (REUTERS)