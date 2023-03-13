Afet konutu ihalesinden damat çıktı

Deprem sonrası yapılacak konutların ihaleleri yine tanıdık isimlere gidiyor. TOKİ’nin Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in damadı Mücahit Hamza Ekşi, Adıyaman’da toplu konut ihalesini aldı.

Deniz AYHAN

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Adıyaman’ı yıkan depremin ardından Adıyaman’da iki bölgede toplu konutlar için ihale düzenlendi. İlk ihaleyi 999 milyon TL'ye alan Ahes İnşaat firmasının kurucusu TOKİ Eski Başkan Yardımcısı ve AKP’li Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik'in damadı Mücahit Hamza Ekşi. Ekşi aynı zamanda İstanbul Kızılay İl Başkanı Kadem Ekşi'nin kurucusu olduğu Ekşioğlu Vakfı'nın yönetim kurulu üyesi. Hamza Ekşi'nin babası Süleyman Ekşi, Türkiye Tek Yürek kampanyasına 5 milyon TL bağışlamıştı. Diğer ihaleyi alan isimler ise AKP'ye yakınlığıyla bilinen ve TOKİ'den çok sayıda ihale alan Halil Koç ve Mustafa Feyzi Koç.

DAVET USULÜ İHALE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Adıyaman İli Merkez İlçesi Örenli Mahallesi 1 Etap 614 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 28 Şubat 2023’te düzenlendi. Davet usulüyle yapılan ihaleyi Mücahit Hamza Ekşi ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin yönetim kurulu üyesi ve sahibi olduğu Ahes İnşaat kazandı. Ahes İnşaat Firması, Kadem Ekşi'nin de yakınlarına ait. Ayrıca Kadem Ekşi, 2015 yılında AKP’den İstanbul milletvekilliği için aday adayı da olmuştu. Hamza ve Ebubekir Ekşi kardeşlerin babası Süleyman Ekşi, Ekşioğlu Vakfı'nın başkanı. Öte yandan Ekşioğlu Vakfı'nın sitesinde yer alan bilgilere göre THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de, Ekşi ailesine yakın isimlerden.

11 yılda 6 milyar TL ihale aldı

Ahes İnşaat firması son yıllarda kamudan aldığı ihalelerle dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile AKP'li belediyelerden birçok ihale aldığı görülen firmanın en fazla Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ndan (TOKİ) ihale alması dikkat çekiyor. Ahes İnşaat son 11 yılda kamudan 6 milyar TL'nin üzerinde ihale aldı.

Altyapı işi de yabancıya gitmedi

TOKİ tarafından 21 Şubat 2023 tarihinde Adıyaman İli Kahta İlçesi Çobanlı Mahallesi 297 Adet Konut ve 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi ise 469 milyon tutarla Halil Koç ve Mustafa Feyzi Koç'un yönetim kurulu başkanı olduğu MFK Mühendislik-Halil Koç ortaklığına verildi. İhaleyi alan MFK Mühendislik'in sahibi Mustafa Feyzi Koç, AKP'ye yakın bir isim. Koç'un kentte yayın yapan ve iktidara yakınlığıyla bilinen bir haber sitesi bulunuyor.