Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Eylül ayı aile destek ödemesi yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hane gelirine göre ihtiyaç sahibi ailelere verilen aile destek ödemesi için hesaplara yatırılma tarihi bekleniyor. Eylül ayı aile destek ödemesi için henüz tarih verilmedi ancak geçtiğimiz ay olduğu gibi bu Eylül ayında da 15'inde hesaplara yatması bekleniyor.

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Hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen aile destek paketi ödemesi henüz gerçekleştirilmedi. Aile destek ödemesi Eylül 2023 ödemesi henüz yatırılmadı ancak genellikle ayın ilk 10 gününde gerçekleşiyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

Eylül ayı aile destek ödemelerinin yatacağı tarih henüz belli olmasa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz 15 Eylül’de hesaplara yatmaya başlamıştı.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.