AKP seçim öncesi hızlandı: Aynı müteahhide 2 günde 2 milyarlık 2 gizli ihale

Seçimler yaklaştıkça AKP iktidarı gizli ihalelere hız verdi. Özel olarak davet edilen müteahhide 2 gün içinde peş peşe yapılan 2 ihalede 2 milyar lirayı aşan iş verildi. İhalede kamu yararına indirim değil artırım yapılması da dikkat çekti.

Yusuf DEMİR

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AKP’nin son dönemde gözde müteahhitleri arasına giren Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji’nin kurduğu “İş Ortaklığı’na peş peşe iki günde iki büyük ihale verildiği ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından iki gün üst üste düzenlenen ihalelere Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji özel olarak davet edildi.

SÖZCÜ, 30 Kasım 2022 günü düzenlenen 1 milyar 328 milyon liraya bu ortaklığa verilen kentsel dönüşüm projesi ihalesini 12 Ocak’ta duyurmuştu.

Egemen İnşaat-Okyanus Enerji İş Ortaklığı’na bir gün önce 29 Kasım’da yine kimselere duyurulmadan gizli saklı yapılan ihaleyle büyük bir ihale verildiği ortaya çıktı.

İstanbul Yeni Mahalle’deki 527 konut ve 11 dükkanı kapsayan kentsel dönüşüm projesi ihalesine 8 müteahhit çağırıldı.

İNDİRİM DEĞİL BİNDİRİM

İhale, rekabete imkan sağlayan ve tüm firmaların katılabileceği “Açık Usül” yerine, AKP’nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline gelen “21b Pazarlık Usulü’yle gerçekleştirildi.

İhalede sadece seçilen müteahhitler katıldığı için rekabet ortamı oluşmadı. Normalde rekabet ortamında yaklaşık maliyet üzerinden kamu yararına büyük indirimler sağlanabilecekken, bu ihalede alışılmışın dışında yaklaşık maliyetin üzerine çıkıldı.

680 milyon 581 bin 479 TL yaklaşık maliyet hesaplanan proje için kamu yararına indirim sağlanamadı. İş 698 milyon 450 bin TL teklif eden Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji’ye verildi.

12 Ocak’ta imzalanan sözleşmeye göre tam adı, “İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yeni Mahalle 9A Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 1. Etap 527 Adet Konut ve 11 Adet Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olan projenin 16 Ocak’ta başlaması ve 19 Temmuz 2024’te bitirilmesi öngörüldü.

KAMU İHALELERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Egemen İnşaat aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Bu projelerden bazıları şöyle: Mülteci Kampları, Yüksekova Havaalanı, Gaziantep Stadyumu, Gökkaya Barajı, Feke 1 Reg. ve HES, Van , Hatay, Şırnak, Isparta, Ankara konutları, Batman Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, Sınır Takım Karakolları Yol Yapım Projesi…

EDS İHALESİ ÖNCESİ ZİYARET

Okyanus Enerji ise yine kamu ihaleleriyle tanınan CABA İnşaat’ın sahibi olduğu bir şirket. CABA İnşaat son olarak Bursa’daki EDS ihalesiyle gündeme gelmiş. İhale öncesinde AKP Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ile Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grup Sözcüsü Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan’ın EDS ihalesini alan Caba İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Balyen’i ziyaret ettiğini gösteren fotoğraf büyük tepki çekmişti.

CABA İnşaat’ın aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyle:

Çok sayıda Hidroelektrik Enerji Santrali (HES), Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Şırnak Merkez, Hakkari Yüksekova, Diyarakır’da toplu konut projeleri, PTT Kargo İşleme Merkezi ve Lojistik Üs Binası, Isparta, Adana, Ankara, Gaziantep’te öğrenci yurtları, Kapıkule, Hamzabeyli sınır kapıları… Polatlı İmam Hatip Ortaokulu, Yurt, Spor Salonu ve Cami Yapımı…

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