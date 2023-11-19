AKP’li firmaya Gaziantep’te ikinci hastane ihalesi

AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tetik’in sahibi olduğu TETİŞ Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi haziran ayında bir hastane inşaatının ihalesini almasının ardından bu kez de 500 milyon TL’ye tamamlanması planlanan hastane ihalesini aldı.

Ahmet KAYA

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Gaziantep'te geçtiğimiz haziran ayında bir hastane inşaatının ihalesini alan AKP Elazığ İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tetik'in sahibi olduğu TETİŞ Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, bu kez de 500 milyon TL'ye tamamlanması planlanan Oğuzeli Acil Durum Hastanesi ihalesini de pazarlık usulüyle aldı.

19 Eylül 2023'te Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Oğuzeli Acil Durum Hastanesi ihalesi, pazarlık usulüyle gerçekleştirildi. 3 firmanın katıldığı ihaleyi 500 milyon TL'ye tamamlamayı taahhüt eden AKP Elazığ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tetik'in sahibi olduğu TETİŞ Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. İhale sözleşmesi ise 29 Eylül 2023'te imzalandı.

GECİKME NEDENİYLE 605 MİLYON TL KAMU ZARARI

Özellikle Sağlık Bakanlığı'ndan olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşundan milyarlarca liralık ihale alan TETİŞ Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, geçtiğimiz haziran ayında ise yine Gaziantep’te 162 milyon 800 bin TL’ye ihale edilen ve müteahhidin işi bırakması nedeniyle yarım kalan 25 Aralık 300 Yataklı Devlet Hastanesi Ek Bina İşi ihalesini, ilk ihaleden 605 milyon 568 bin TL fazla bir bedelle 768 milyon 368 bin TL’ye almıştı.

“YİNE AKP'Lİ FİRMAYA VERİLMESİNE ŞAŞIRMADIM”

Bu ihalede sadece 5 milyon 531 bin TL gibi düşük bir kırım yapılması eleştiri konusu olmuş, Şahinbey Belediyesi eski CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, inşaatın zamanında yapılmaması nedeniyle oluşan kamu zararına dikkat çekerken şunları söylemişti:

“Bu gecikmenin ne kadar maliyete dönüştüğünü 2021 yılında 162 milyona yapılacak işin, 2023 yılında 768 milyon TL'ye çıkmasıyla görüyoruz. İhaleyi alan firmanın verdiği teklif yaklaşık maliyete çok yaklaşmış. 162 milyon TL ile ilk ihaleyi kazanan firmanın aldığı bedel ile yaklaşık maliyet arasında 40 milyon fark varken, ikinci ihalede sadece 5,5 milyon olmasını ve yaklaşık maliyetin yüzde 99,3 oranında teklif verilmesini de manidar buluyorum”

Kalkan, Oğuzeli Acil Yardım Hastanesi inşaatının da yine bir AKP'li firmaya pazarlık usulüyle verilmesinin de kendisini şaşırtmadığını söyledi.

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