Alkol ve sigaraya ÖTV zammı

Son günlerde kur zammı gelen sigara ve alkole, haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla birlikte bir de özel tüketim vergisi (ÖTV) zammı gelecek. Alkollü içki ve sigarada ÖTV tutarı yüzde 14,82 oranında artacak.

Sozcu.com.tr

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Alkol ve sigaraya zam üstüne zam gelmeye devam ediyor.

TÜİK’in üretici enflasyonu verilerini açıklamasının ardından, alkol ve sigaranın özel tüketim vergisinde (ÖTV) otomatik artış oranı da belli oldu.

Bu hafta itibarıyla kur zammı gelen sigara ve alkole, bir de ÖTV zammı gelmiş olacak.

Buna göre, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’si, 6 aylık üretici fiyatları artış oranı olan yüzde 14,82 oranında artacak.

Cumhurbaşkanı’nın bu oranı değiştirme yetkisi var ancak şu ana kadar bu yetki kullanılmadı.

DAHA DÜN KUR ZAMMI GELMİŞTİ

Geçen ay başında yüzde 15 oranında zamlanan sigaraya dün itibarıyla 5 lira daha zam gelmişti.

Sigaraya gelen zamların süreceğine işaret eden Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, yüzde 25-30 oranında bir zammın da alkole geldiğini duyurmuştu.

Buna göre, zam yapan sigara grubunun en ucuz sigarası 40 liraya çıktı.

Aybaş ayrıca, sigaraya gelen zamların süreceğine işaret ederken bir diğer zammın da alkole geldiğini duyurmuştu.

Bu hafta itibarıyla bir alkollü içki grubunun votka, viski ve tekila ürünlerine dün itibarıyla gelen zammın yüzde 25 olduğunu belirten Aybaş, bazı ürünlerde bu zammın yüzde 30'u bulduğunu söylemişti.

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