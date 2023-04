Ankaralı iş insanları fuar istiyor

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, Ankara’da fuar alanı bulunmamasının büyük bir eksiklik olduğunu dile getirerek, “Akyurt ilçesinde yerimiz olmasına rağmen yapımına bir türlü başlanmıyor. Artık dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

Ankara'nın gelişmiş bir sanayi kenti olduğunu belirten Başkan, Başkentli sanayicilerin acil ihtiyaçlarını şöyle anlattı: “Fuara çok acil ihtiyacımız var. Yer bulundu, bu kez niçin orada yapılacağı tartışması çıktı. 4 yıldır bir tek çivi bile çakılmadı. Ayrıca Ankara'dan yurt dışına uçak seferleri hemen hemen yok gibi. Örneğin bir iş insanı Ankara'dan Londra'ya gidecek bunun için 14 saati geçiyor. İş insanının bu kadar vakit harcamaması gerekir.”

ÇÖZÜM BULUNSUN

“Büyük paralar harcanarak yapılan Ankapark, şu an perişan durumda” ifadelerini kullanan Onat, “Ne yapılacaksa yapılsın, nasıl kullanılacaksa kullanılsın, bir an önce burası mezbelelikten kurtarılmalı. Hayvanat bahçesi olarak kalsa daha iyi olurdu. Ankara'da 53 müze var. Bunlara daha fazla turist çekmemiz gerekiyor. Bu amaçla her türlü tanıtıma destek olmak istiyoruz” dedi.

ANGİAD'ın 500 üyesinden 75'inin kadın olduğunu dile getiren Başkan Onat, “Kadın üye sayısını artırmak için aidatı yüzde 50 daha düşük tuttuk. Komisyonların başkanlarını da genelde kadın üyelerimizden seçtik. Ayrıca işyerlerimizde kadın işgücünü artırmak için de çabalıyoruz” açıklamasını yaptı.

Ankara'ya 500 bin kişi geldi'

ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat, 500 bin civarında depremzedenin Ankara'ya geldiğini söyledi. Söz konusu kişilerin yaşadıkları kentlere gitmesi için Gelir Vergisi'nin bir bölümünün çalışanlara verilmesi adına çalışmalar yapıldığını belirten Onat, afet bölgesine yönelik kampanyalarının ‘hayır' olmaktan çok, ‘görev' olduğunu vurguladı.