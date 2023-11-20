Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrette son durum…

Asgari ücret 2024 yılı için yeniden şekillenecek, milyonlarca vatandaş "ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında ilk toplantısını yapacak. Yıl sonuna kadar açlık sınırının 15 bin liraya ulaşması beklenirken, asgari ücretin de açlık sınırının bir miktar üstünde olması bekleniyor.

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Asgari ücret, yüksek enflasyon ve kur nedeniyle adeta buhar oldu. Temmuz’dan bu yana geçen 4 aylık sürede yaşanan yüksek enflasyon yüzünden en düşük asgari ücretli 3 bin 93 lira kaybetti. Gelecek hafta itibariyle asgari ücret toplantısı tarihlerinin belirlenmesi bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret ne kadar olacak henüz belirlenmedi ancak asgari ücretin açlık sınırının bir miktar üstünde olması bekleniyor.

TÜRK-İŞ’in yaptığı hesaplamaya göre Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) Ekim ayında 13.684 TL'ye yükseldi.

Yıl sonuna kadar açlık sınırının 15 bin liraya ulaşması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari ücret, Aralık ayında işçi, işveren ve Bakanlık temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıların neticesinde belli olacak.

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ERİYOR

İşçi, memur ve emekliye temmuz ayının başında yapılan zamlar, seyyanen verilenler de dahil olmak üzere enflasyon karşısında buhar olup uçtu. Temmuz ayında maaşlarla adeta kaşıkla verilen zamlar, vergi ve fiyat artışları yoluyla kepçeyle geri alındı. Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık sürede yaşanan yüksek enflasyon yüzünden en düşük asgari ücretli 3 bin 93 lira, en düşük işçi emeklisi 3 bin 850 lira, en düşük memur emeklisi 2 bin 348 lira kaybetti.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

“Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz” diyen Erdoğan, “İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

NET 11 BİN 402 TL

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.