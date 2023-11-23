Asgari ücrette pazarlık 15.700 TL’den açılacak

Asgari ücret hiç pazarlık yapılmadan belirlense dahi enflasyon hesabıyla en az 15 bin 700 lira olması gerekiyor. Seçim kozu ve pazarlıkla birlikte 17 bin liraya çıkabileceği belirtiliyor.

Erdoğan SÜZER

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Önümüzdeki yılbaşından itibaren uygulanacak yeni asgari ücretin pazarlık görüşmeleri öncesinde ince hesaplar yapılmaya başladı. Aralık ayında başlayacak pazarlık görüşmelerinde kasım enflasyonu belirleyici olacak.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 29.4

Temmuzdan bu yana geçen 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 29.4 gerçekleşti. Kasım ayı enflasyonu yüzde 3 civarında açıklanırsa aralık ayı için de benzer bir rakam tahmini yapılarak 6 aylık enflasyon için en az yüzde 37.3 rakamı gündeme gelecek. Bu da sadece enflasyon hesabıyla bile kaybın telafisi için yeni yılda asgari ücretin en az 15 bin 700 liraya çıkarılması gerektiği anlamına geliyor. Dolayısıyla masada enflasyon hesabı dikkate alınacağı için asgari ücret pazarlığının en az 15 bin 700 liradan başlaması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamları belirlenirken gerçekleşen enflasyonun değil gelecek enflasyon tahminlerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etmişti. Tahminler hiçbir zaman tutmadığı için zam pazarlıkları genelde geçmiş 6 aylık ya da yıllık enflasyon verileri üzerinden yapılıyor. Merkez Bankası gelecek yılın sonunda enflasyonun yüzde 36'ya ineceği tahmininde bulundu. Ancak Merkez Bankası öngörülerinde dahi enflasyonun mayıs sonunda yüzde 75'lere kadar çıkacak olması yıllık ortalama enflasyonun yüzde 36'dan çok daha yukarılarda gerçekleşeceğini işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Şimşek'in aksine çalışanları enflasyona ezdirmeyecekleri sözünü vermişti. Erdoğan'ın sözünü yerine getirmesi halinde ise minimum zammın yüzde 40'lar civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Seçim sürprizi gelebilir

Asgari ücret her ne kadar pazarlık masasında görüşülse de son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan veriyor. Erdoğan, en son genel seçimlerin hemen öncesinde yapılan kamu işçilerinin toplu sözleşme zammını seçim nedeniyle yükseltmiş, ardından da memurlara aynı sözü vermişti. Şimdi de asgari ücret görüşmeleri yerel seçimlerin hemen öncesinde yapılacağı için masada işçi tarafının büyük avantaj yakaladığı, zam oranının yüzde 50 civarında belirlenmesinin sürpriz olmayacağı ifade ediliyor. Bu zammın verilmesi halinde ise yeni

asgari ücret 17 bin 103 TL olacak.