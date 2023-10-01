Avrupa’nın emeklisi ayda ne kadar alıyor?

Türkiye’de emekliler yiyecek ekmek bulamazken, Avrupalı yaşlılar krallar gibi yaşıyor. En düşük emekli aylığı 1250 Euro. Kira yardımı, tatil yardımı ve hatta kedi-köpek yardımı bile var. Almanya’da ortalama emekli maaşı 1840 Euro. Hollanda’da 1430 ve İtalya’da 1359 Euro.

Ali GÜLEN

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Türkiye'de emekliler açlık, sefalet ve perişanlık çekerken, Avrupa'daki emekliye “krallar gibi” yaşanacak aylıklar ödeniyor. Üstelik, belli bir miktarın altına aylığın düşmesi de yasak.

Ayrıca emeklilere kira ve yakacak yardımı, hatta kedi-köpek vergi desteği de veriliyor. Böylece, yaşlılar hem korunuyor hem de toplum içinde rahat bir yaşam sürmeleri sağlanıyor.

Ülke ülke Avrupa'daki emeklilerin durumunu inceledik. İlginç sonuçlar çıktı.

ALMANYA

Son düzenlemelerle, emeklilik gelirinde alt sınır yükseltildi. 65 yaşını geçen kadın emekli yılda en az 17 bin 814 Euro; erkek emekli ise en az 25 bin 407 Euro brüt emekli maaşı alacak. Net olarak ise kadın emeklinin en düşük net aylığı 1.267 Euro; erkek emeklinin ise 1.840 Euro.

Emeklilerin aylıkları, daha az çalışma ya da çeşitli nedenlerle daha düşük ise, kira yardımı veriliyor. Ayrıca kedi- köpek besleniyorsa, bunun için yılda 120 Euro'luk destek sağlanıyor. Tatil parası ve sağlık giderleri de ödeniyor. 45 yıl çalışanlar ve yüksek prim ödeyenler 6 bin 500 Euro'ya kadar maaş alabiliyor.

HOLLANDA

Emeklilik yaşı 67 ve kademeli olarak yükseliyor. Emeklilerin hakları oldukça iyi. Hollanda'da bir kişi, bir yıl çalışmış ve sadece bir yıl prim ödemiş olsa bile, yaşı geldiğinde temel emekli aylığına hak kazanıyor. Tatil parasıyla aylık net gelir 1.430 Euro. Tabii tam zamanlı çalışanlar ve yüksek prim ödeyenler için üst sınır yok.

İSPANYA

Normal emeklilik maaşlarının yanı sıra, ek emeklilik maaşlarının en yüksek olduğu ülke. Emeklilik yaşı kadın ve erkeklerde 67. Yılda 14 kez, 1.371 Euro brüt maaş ödemesi yapılıyor. Bir emeklinin net maaşı 1.300 Euro'yu aşıyor. İspanyollar'ın yüzde 75'nin kendi evi var.

İTALYA

Emekli kişiye, son gelirinin yüzde 90'ı oranında emekli aylığı bağlanıyor. Emeklilik yaşı 67 ve en az 20 yıl prim ödemek gerekiyor. Maaşlardan yüzde 33 oranında emeklilik sigorta primi kesiliyor.

İtalyan emekliler ortalama 1359 Euro maaş alıyor. Yüksek gelirli gruplar emekli olduğunda, aylıklarında üst sınır yok ve ödedikleri prime göre yüksek maaş alıyorlar.

FRANSA

Sistem, çalışan ve işverenin primleriyle finanse ediliyor. En yüksek emekli maaşı 7 bin Euro'yu bulabiliyor. Aylık bağlama oranı yüzde 62 ve yakında 64 olacak.

Ortalama emekli maaşı ise 1.400 Euro civarında. En düşük emekli aylığı ise 1.120 Euro. Emeklilik için yıl sayısının 41'den 43'e çıkarılmak istenmesi nedeniyle ülkede gösteriliyor yapılıyor.

AVUSTURYA

Her kesim çalışan için ayrı oranlarda emeklilik destek primleri kesiliyor. Emeklilik yaşı kadınlarda 60, erkeklerde ise 65. 2033'ten sonra kadınlar da 65 yaşında emekli olacak. Emekli aylığının hesaplanmasında çalışılan dönemdeki en yüksek 480 ayın ortalaması alınıyor.

Asgari emekli aylığı 1.110 Euro. Maksimim emekli maaşı ise 3 bin 477 Euro ile sınırlı. Ortalama emekli aylığı kadınlarda 1.192 Euro; erkeklerde ise 1.917 Euro.

İNGİLTERE

Avrupa içinde en az ödeyen ülke ama onun da en düşük aylığı 1000 Euro. Haftada 203,85 Paund ödeme yapılıyor. Bu nedenle bir çok İngiliz'in “işyeri emeklilik sandık üyelikleri” var. Burada biriken paralarla ek emekli aylığı elde ediyorlar.

İngilizler, emeklilik aylığına pek bel bağlamıyor ve daha çok, emekli yaşına geldiklerinde satmak için eve yatırım yapmayı tercih ediyor. Bu nedenle de ülkede emlak fiyatları hep yüksek kalıyor.

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