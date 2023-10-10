Bakan Bolat’tan tüm sektörlere indirim çağrısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti. Çağrının ardından Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel 60 bin mağazanın indirime gitmesini beklediklerini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve beyaz eşya sektörleri başta olmak üzere tüm sektörleri, büyük indirim kampanyasına destek vermeye davet etti.

Bolat’ın geçen günlerde Cumhuriyet’in 100. yılında marketlerde büyük bir indirim kampanyası beklediklerini açıklaması ve sektörün buna hemen destek vermesinin ardından gözler, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere perakende sektörünün diğer temsilcilerine çevrilmişti.

Diğer sektörlerde de yakın zamanda kampanya kapsamında adım atılması konuşulurken, Bolat’tan, perakende sektörünün diğer temsilcilerine yönelik yeni bir çağrı geldi.

Ömer Bolat, yaptığı açıklamada, tekstil ve beyaz eşya başta olmak üzere tüm sektörleri Cumhuriyet’in 100. yılında büyük indirim kampanyasına destek vermeye çağırdı.

Bakan Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün akşamki “Bakanlığımızın zincir marketlere yönelik indirim çağrısının giderek daha çok makes bulduğunu görüyoruz. Buradan zincir marketlerimiz başta olmak üzere tüm esnafımızı, işletmelerimizi, yapacakları indirimlerle enflasyonla ve hayat pahalılığıyla mücadelemize destek vermeye davet ediyorum” sözlerini hatırlatarak şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısından hareketle, sektörlerimizi, tedarik zincirinin her halkasını, enflasyonla mücadelede yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Yapılan açıklamalar, verilen destek mesajlarından sonra kar topu etkisiyle sektörlerimizin her birinden, oda temsilcilerinden, esnafımızdan, sanayicimizden ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışacak indirim ve kampanya beyanları gelmeye başladı. Enflasyonla verilen mücadelenin ancak topyekun bir hareketle, üretim bandının en başından en sonuna kadar yapıldığında başarıya ulaşabileceği konusunda hemfikir kalınmıştı.

Bu kapsamda tedarik zincirinin her halkasının bu kampanyada olmasının, birlik ve beraberliğimizin en güzel ve somut örneklerinden biri olarak hayata geçeceği kanısındayım. Ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanı’mızın çizdiği vizyon ve hedefler doğrultusunda ilerlerken, bu hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşılırken, yapılan destekler ve atılan adımlarla, tabandan karşılık bularak toplumumuzun her kesiminin bu mücadele rol alması, alınan neticeyi ve nihai yolu daha da anlamlı ve unutulmaz kılacaktır.”

60 BİN MAĞAZA BEKLENTİSİ

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın indirim çağrısına ilişkin, BMD üyesi markaların 60 bin mağaza ile bu kampanyaya katılmasını beklediklerini söyledi.

Öncel, 2018’de de benzer bir kampanyaya BMD markaları olarak katıldıklarını anımsatarak, “Yine aynı gönüllülükle bizim markalarımızın katılacağını, enflasyondaki artış beklentisinin kırılması adına herkesin yine çağrıya yanıt vereceğini tahmin ediyorum” diye konuştu.

BMD’nin 505 üye markasına ait yurt içinde 60 bin mağazasının bulunduğunu dile getiren Öncel, bu mağazaların hepsinin yaptığı markalı satışla ekonomiye katkı verdiğini ve katma değer ürettiğini söyledi.

Öncel, “Bu kampanyanın kalıcı ve uzun süreli olabilmesi için bütün tarafların yani sadece mağazacıların değil, kargocusundan kredi verenine ve kiralama yapanlara kadar herkesin dahil olması gerekiyor. Çünkü perakendeci burada yükü uzun süre taşıyamaz. Her kesim burada enflasyonla mücadeleye aynı gönüllülükle katılırsa bu hem uzun vadeli hem de milli mutabakat çerçevesinde yapılmış olur” açıklamasında bulundu.

İNDİRİMLERİN YÜZDE 30’A ÇIKMASI BEKLENİYOR

Sinan Öncel, kasım ayında her yıl büyük indirimlerin yapıldığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sezonu eylülde açıyoruz. Ekim hemen hemen sezonun ilk ayı. Ekimde bu indirim oranları kasıma göre sınırlı kalır. Ama ben şunu öngörüyorum; yüzde 10 ile yüzde 30 arasında indirimler yapılır. Her sektörün kendi dinamiği içerisinde ve her ürünün kendi dinamiği içerisinde indirimler yapılır. Fakat bunu gördüğüm kadarıyla marketler yıl sonuna kadar devam ettirmek istiyorlar. Marketlerden beklenen bu daha doğrusu.

Maliyet artışları buna engel olur mu orasını bilemiyorum. Burada özellikle ham madde ve enerji gibi konular var. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın burada bir rahatlatma durumu olursa, stopajından ve diğer kalemlere kadar, kira stopajları ve kiralamada KDV 2-3 aylığına indirilebilirse aynı şekilde buraya diğer paydaşların, ham madde üreticilerinin, AVM yönetimlerinin, kargo ve lojistik firmalarının katılması teşvik edilirse bu gerçek anlamda müthiş ve topyekun bir kampanya olur.”

‘2 AY SÜREBİLİR’

BMD Başkanı Öncel, Cumhuriyet’in 100. yılına dair indirimlerin kasım kampanyalarıyla birlikte 2 ay sürebileceğini kaydederek, “Gıda dışı perakendede eylülde düşüşler başlamıştı. Ekim ve kasımda indirim kampanyalarını güzel bir şekilde kamuoyuna anlatabilirsek yüzde 20 ile yüzde 30 arasında adetsel artış yakalayabiliriz” şeklinde konuştu.

Kampanyanın başarılı olabilmesi için çağrının tüm taraflara yapılması ve bu indirime diğer paydaşların da katılması gerektiğini vurgulayan Öncel, “Sadece perakendecinin değil, Sayın Hazine ve Maliye Bakanımızın da nakliyecisinin de lojistikçisinin de dükkan sahibinin de AVM’cinin de hepsinin bu kampanyaya katkı vermesi gerekiyor. Çünkü bu tek başına perakendecinin kaldırabileceği bir yük değil” ifadelerini kullandı. (AA)

İlginizi Çekebilir Günlük kiralık konut düzenlemesi TBMM Başkanlığı'nda

İlginizi Çekebilir Şimşek: Emekliyi enflasyona ezdirmedik