Bakan Işıkhan: Aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi yok

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in sorusunu yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Iışıkhan, asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğunu belirterek “Bu kapsamda, ülkemizde aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.

Sozcu.com.tr

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılına ait bütçesinin görüşüldüğü, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, Bakan Vedat Işıkhan'a sorular yöneltti.

Gürer’in sorularına yazılı açıklamayla cevap veren Işıkhan’ın Türkiye’de aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısına verdiği yanıt dikkat çekti.

Gürer'in Bakan Işıkhan'a yönelttiği sorular şöyle:

”* Sayın Bakan'a dünyada tahminen 214 milyon çalışanın aşırı yoksulluk içinde yaşadığını sunumunuzda ifade ettiniz. Dünyayı tahmin ettiğinize göre Ülkemizde çalışıp aşırı yoksulluk içinde yaşayan sayısı kaçtır?

* Açlık sınırı altında kaç çalışan ücretli bulunmaktadır?

* Ağustos itibarıyla açıkladığınız istihdam sayısına çırak, stajyer, toplum yararı projesi gibi güvencesiz çalışanlar dâhil midir?”

‘AŞIRI AÇLIK VEYA YOKSULLUK İÇİNDE YAŞAYAN YOK’

CHP Milletvekili Gürer'in sözlü sorularına, Bakan Işıkhan yazılı yanıt verdi.

Işıkhan Türkiye'de asgari ücretin 11 bin 402 lira olduğuna dikkat çekerek, “Ülkemizde, asgari ücret net 11.402,32 TL olup; bu kapsamda çalışıp aşırı yoksulluk veya açlık sınırı içinde yaşayan kişi bulunmamaktadır” dedi.

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Bakan Işıkhan'ın Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırında yaşayan vatandaşın bulunmadığı yönündeki açıklamasının şaşırtıcı olduğunu belirtti.

KİMLER ÇALIŞAN, KİMLER ÇALIŞAN DEĞİL

TÜİK’in her ay açıkladığı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarında kullanılan istihdam tanımı uluslararası standartlara uygun olduğunu belirten Bakan Işıkhan; yevmiyeli, ücretli, maaşlı, kendi hesabına, işveren ya da ücretsiz aile işçisi olarak referans dönemi içinde en az bir saat bir iktisadi faaliyette bulunan kişilerin istihdamda sayıldığını belirtti.

Sezon dışı dönem nedeniyle referans haftasında işlerinin başında olmayan sezon dışı dönemde görev ve sorumluluklarını yerine getiriyorlarsa istihdamda kabul edildiğine dikkat çeken Bakan Işıkhan, “Diğer nedenlerle referans haftasında işlerinin başından olmayan kişiler 3 ay ve daha kısa süre içinde işlerinin başına geri döneceklerse istihdamda kabul edilmektedir” dedi.

Işıkhan “Üretici kooperatifi üyeleri ile mesleki bilgilerini artırmak amacıyla (çırak, stajyer vb.) bir işletmede çalışanlar belirli bir menfaat (maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb.) elde ediyorlarsa istihdamda kabul edilmektedir” açıklamasında bulundu.

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