Bakan yardımcısı kadrolarına atananlar emekli maaşlarını alamayacak

Anayasa Mahkemesi (AYM), Bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam edeceklerine yönelik hükmü iptal etti.

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Anayasa Mahkemesi (AYM), Bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam edeceklerine yönelik hükmü iptal etti.

Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile 134 milletvekili tarafından 2022 yılında yapılan bazı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde yer alan hükümlerin iptali istemli başvuruya ilişkin gerekçeli AYM kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Gerekçeli karara göre, AYM Raportörü, kişilere ödenmesi öngörülen ücret, maaş, yaşlılık aylığı, emeklilik ikramiyesi ve kıdem tazminatı gibi ödemelerin mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirildiğini belirterek, bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik veya yaşlılık aylıklarına dönük getirilen düzenlemenin mülkiyet hakkı içermesi nedeniyle Cumhurbaşkanı kararnamesi ile düzenlenemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

AYM, bakan yardımcısı kadrolarına atananların emeklilik ve yaşlılık aylıklarını almaya devam etmelerine yönelik düzenlemenin, yetki yönünden anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal hükmü bugün itibarıyla 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

ŞİMŞEK’İN YARDIMCISI DÜN ZİRAAT BANKASI YÖNETİMİNE GİRMİŞTİ

Öte yandan, 23 Haziran’da Mehmet Şimşek’in yardımcısı olarak Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olan İsmail İlhan Hatipoğlu, dün Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyesi de olmuştu.

Hatipoğlu, bakan yardımcısı maaşına ek olarak yönetim kurulu üyesi maaşı alacaktı.

Bakan yardımcısı maaşı net 96 bin 600 TL seviyesinde bulunuyor. (REUTERS, SOZCU)

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