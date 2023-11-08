Bangladeşli tekstil işçileri düşük ücretlere isyan etti

Dünyanın en büyük hazır giyim üreticilerinden Güney Asya ülkesi Bangladeş'te on binlerce tekstil işçisi, bir haftadır düşük ücretlere karşı protesto gösterileri düzenliyor.

Sozcu.com.tr

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Güney Asya ülkesi Bangladeş’te dünyanın dört bir yanındaki markalar için kıyafet üreten hazır giyim işçileri isyan etti.

Bangladeş’te tekstil işçileri, geçtiğimiz hafta ücretlerin artırılması talebiyle protestolar düzenlemeye başladı. Hükümet işçilere zam yapsa da işçiler önerilen zammı yetersiz buldu ve protestolar devam etti. Protestolarda bir kişi yaşamını yitirdi.

Binlerce tekstil işçisi, geçen hafta sonundan itibaren grev yaparak üretimi durdurdu. Ülke genelelinde 300’den fazla fabrika faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

ÜNLÜ GİYİM MARKALARININ ÜRETİM ÜSSÜ

Bangladeş, çoğu kadın olmak üzere yaklaşık 4 milyon işçinin istihdam edildiği 3 bin 500 civarı fabrikasıyla Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci konfeksiyon üreticisi. Gap, Walmart, H&M, Zara, Inditex, Bestseller, Levi’s, Marks and Spencer, Primark ve Aldi gibi pek çok ünlü marka ürünlerini Bangladeş’te üretiyor.



Hızlı moda markalarının önemli bir giyim tedarikçisi olmasına rağmen Bangladeş, 2018’den bu yana 8 bin taka (74 dolar) olarak belirlenen dünyanın en düşük hazır giyim işçisi asgari ücretlerinden birine sahip.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI

Hazır giyim sektörü işçileri ile polis arasında süren ölümcül çatışmaların ardından Bangladeş hükümeti salı günü yaptığı açıklamada, asgari ücretin 1 Aralık’tan itibaren ayda yüzde 56,25 artarak 12.500 takaya (114 dolar) yükseleceğini söylemişti. Bu, beş yıl sonra gelen ilk zam oldu.

İşçi sendikaları, enflasyon ve hayat pahalılığı krizi nedeniyle temel yaşam maliyetlerini karşılamak için ayda 23 bin takanın (208 dolar)gerekli olduğunu düşünüyor.

Öte yandan, Bangladeş’te çarşamba günü polis ile hazır giyim işçileri arasında çıkan çatışmalarda bir kadın işçinin öldüğü ve çok sayıda kişi de yaralandığı açıklandı.

ÜCRETLER AÇLIK SINIRININ ALTINDA

Protestolara katılan konfeksiyon işçisi Rojina Akter, Guardian’a yaptığı açıklamada, ücretlerinin temel gıda masraflarını karşılamadığını ve maliyetler artmaya devam ettikçe çaresiz hissettiğini söyledi.

Akter, “Artan enflasyonla birlikte aldığım ücret yetersiz kalıyor. Birçok kez işten eve dönerken çocuklarımı beslemek için sebze almak üzere tarlalara gizlice girmek zorunda kaldım. Sırada açlık var” dedi.

TEKSTİL SEKTÖRÜ ÜLKENİN BEL KEMİĞİ

Sektördeki düşük ücretler, H&M ve GAP gibi küresel markalara tedarik sağlayan yaklaşık 4 bin fabrikada çalışan 4 milyon işçi için sefalet koşulları sunuyor. Düşük ücret politikası aynı zamanda Bangladeş’teki hazır giyim endüstrisini küresel pazarda rekabetçi hale getiriyor.

Öte yandan Bangladeş’ten giysi tedarik eden birçok moda markası, işçilerin daha yüksek asgari ücret taleplerini desteklediklerini açıkladı. Aralarında Inditex’in de bulunduğu markalar ortak bir mektupla “ücretlerdeki gelişmeleri destekleme” konusundaki rollerini kabul ettiklerini belirtti.

Hazır giyim sektörü, Bangladeş ekonomisinin temel dayanağı konumunda bulunurken bu sektör Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın neredeyse yüzde 16’sını oluşturuyor. Bangladeş, başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere hazır giyim ürünleri ihracatından yılda yaklaşık 55 milyar dolar kazanıyor. Ülkede yıllık enflasyon ise yüzde 9,93 seviyesinde bulunuyor.