Bankalar mevduat yarışına girdi

TCMB’nin liralaşma hamleleri neticesinde mevduatta ‘döviz’ bankaların kabusu olurken, TL’de ise agresif bir yarış başladı. Yüzde 30’lara çıkan TL mevduat faizlerinde yükseliş beklentisi de artıyor.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Yeni yılla birlikte vatandaşın yeniden dövize yönelmesi ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) çıkışın hızlanması, son dönemde bankalar arası rekabetin kızıştığı TL mevduat faizlerinde yükseliş beklentisini artırdı. Merkez Bankası'nın TL mevduatının artırılmasına yönelik hamleleri neticesinde bankalar bir süredir agresif bir şekilde döviz mevduatlarını TL veya döviz korumalı mevduata dönüştürmeye çalışıyor. Halihazırda ‘Hoş geldin faizi' ile birlikte bankacılık sektöründe yüzde 25-30 arasında TL mevduat faizlerine rastlanıyor.

YÜZDE 30'U AŞABİLİR

Merkez Bankası'nın (TCMB) 2023'ün ilk yarısı için mevduatta liralaşma hedefini yüzde 50'den yüzde 60'a yükseltmesi ve bu hedef doğrultusunda ödül-ceza sistemini devreye alması bankaları mevduat yarışına zorluyor.

Analistler, piyasada döviz talebi artmaya devam eder ve KKM'den çıkış sürerse TL mevduatta yüzde 30'ların üzerinde faizlerin görülebileceğini söylüyor. TCMB politika faizi yüzde 9 iken, 3 aya kadar ağırlıklı mevduat faiz oranları ise 6 Ocak haftası itibarıyla yüzde 24.03 seviyesine yükseldi.

Sektörün TL mevduat ortalaması yüzde 55

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık verilerine göre 6 Ocak itibarıyla bankalardaki toplam mevduatın yüzde 55.57'si TL mevduat olarak bulunuyor. Bu oran 2022'nin son 2 ayında döviz tevdiat hesaplarındaki düşüş ile yüzde 56.34'e kadar çıkmıştı. Ancak 2023'ün ilk haftasında vatandaşın tekrar dövize yönelerek 3.4 milyar dolarlık alım yapması ayrıca KKM'de son üç haftada 95.4 milyar TL çıkışla birlikte TL'nin ağırlığı geriledi. Bu oranlar TCMB'nin “liralaşma stratejisi”nde hedefi olan yüzde 60'ın oldukça gerisinde bulunuyor.

Döviz kabusları oldu

TCMB, dolarsızlaştırmayı teşvik gerekçesiyle bankaların menkul kıymet tesis oranını yüzde 5'ten yüzde 10'a yükseltti. Buna göre, menkul kıymet tesis oranı mevduatta TL payı yüzde 50'nin altında kalan bankalar için yüzde 7 puan artırımlı, yüzde 50 ve 60 arasında olan bankalar için ceza niteliğinde 2 puan artırımlı, yüzde 60 ile yüzde 70 arasında olan bankalar için 5 puan indirimli, yüzde 70 ve üzerinde olan bankalar için 7 puan indirimli uygulanıyor.