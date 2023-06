Besiciler isyanda: Maliyetler arttı, satışlar azaldı

Elazığ’da geçimini hayvancılıkla sağlayan köylü sayısı azalıyor. Artan maliyetler altında ezilen besiciler artık sattıkları ürünle geçimlerini sağlayamadıkları gerekçesiyle hayvancılığı terk ediyor.

Evren DEMİRDAŞ

Bu yıl et fiyatlarında sürekli bir artış yaşandı. Besiciler için kurban bayramı hayli önemli. Artan mali­yetler de üreticinin cebine da­ha az para girmesine neden olurken besiciler ise maliyetlerin artmasından dolayı satış yapamamaktan şikayetçi.

Piyasada kurban­lık fiyatları ortalama 60 ila 110 bin TL aralığın­da. Hayvanın özelliklerine göre fiyatlar düşebiliyor veya arta­biliyor. Elazığ'ın Yazıkonak Beldesinde hayvancılıkla uğraşan besiciler maliyetlerin artmasından dolayı hayvan fiyatlarının da arttığını buna rağmen maliyetlerin karşılamadığına dikkat çektiler.

“7-8 KİŞİ, 100 BİN LİRALIK HAYVANI ALMAYA GÜÇLERİ YETMİYOR”

30 senedir hayvancılıkla uğraştığını ve bu senenin geçen senelere oranla kurban satışlarının az olduğunu belirten besici Nurettin Yeşiltarla, şunları söyledi;

*Çünkü hayvan ve yem fiyatları yüksek. 7-8 kişi 100 bin liralık bir hayvanı almaya güçleri yetmiyor. Hayvancılıkta çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz bir torba yem 400-450 lira olmuş. Bir hayvan aldığınızda bir sene baktığınızda çok masraflı oluyor çünkü maliyetler çok artmış durumda.

*Böyle bir durumda nasıl para kazanabiliriz? Şu an insanlar hayvan alamıyorlar çünkü fiyatlar yükseldi geçen sene 50 bin liraydı bu sene maliyetlerin yükselmesinden dolayı hayvanların fiyatları yükseldi. Bundan dolayı alıcılarda küçükbaş hayvanları tercih ediyorlar. Bu sektörde yem, arpa gibi giderlerde ucuzlamaya gidilmedikçe hayvan fiyatları da düşmez satış yapamazsınız.

*Eskiden bizim bu mahallede en az iki bin büyük baş hayvan çıkıyordu şimdi ise en fazla 500 tane hayvan var çünkü besicinin gücü kalmadı, pahalılığa bir önlem alamıyoruz.

*Süt sağıp satıyoruz fiyatı düşük, hayvanı kesip eti satıyoruz etin alış fiyatı düşük. Maliyetleri düşürmeden para kazanamazsınız. Şuan hayvancılık bitme noktasına gelmiş.

“HAYVANCILAR DESTEKLENMEDİĞİ İÇİN ÜRETİM DÜŞÜYOR”

Devletin hayvancılıkla uğraşan üreticileri desteklemediği için üretimin düştüğüne dikkat çeken besici Murat Ortaç ise şu ifadeleri kullandı;

*Besicilik yapıyorum, Tunceli'de üretim yerimiz var. Geçen sene yaklaşık 4-5 ton kavurma, sucuk, döner yapıyorduk insanların alım gücü düştüğünden dolayı şuanda haftalık üretimimiz 500 kiloya düştü.

*Şuan hayvancılık sektöründe en sıkıntılı konulardan biri devletin doğrudan hayvancılıkla uğraşan kişileri desteklememesidir. Hayvancılar desteklenmediği için üretim de düşüyor. Şuan benim çocuklarımın hiçbiri hayvancılıkla uğraşmıyor çünkü fiyatlar üreticiyi tatmin etmiyor.

*Geçen seneye göre biraz para kazanıldı ama giden ürünün yerine mal koyamıyoruz. Kurbandan dolayı az biraz satışlarımız oluyor 400 kiloluk hayvanı satıyorum 100 bin lira tutuyor. 400 kiloluk hayvanı 50 bin liraya alıyorum yem, işçi maliyetleri 85 bin lirayı buluyor.

*Ülkede de pahalılık her geçen gün arttığı için benim param hiçe çıkıyor. Normalde 100 hayvan satsam buradan gelen parayla İstanbul'da bir daire satın alamıyorum halbuki 100 hayvanın rakamsal olarak ücreti iyidir.

*Devletin veterinerleri besicileri kontrol ediyor ancak maalesef sahaya inip kontrol etmiyorlar üreticiyi bilinçlendirmiyorlar. Sütün 10 lira alınıyor birçok yerde bir bardak çay 5 lira bir litre su 10 lira tutuyor. Bu kadar sıkıntıya rağmen benim çocuğum bu işi neden yapsın?

*Biz tatil yapamıyoruz, cenazemiz yerde olsa dahi gidip de o hayvanlara yem vermemiz gerekiyor. Geçen sene İstanbul'a beş tır et gidiyorsa şuanda iki tır et gidiyor. Yaz ayları piknik yapılıyor etin bol olması gerekiyor ancak et olmamasından dolayı piknik dahi yapılamıyor.

*Onun için Türkiye'de üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Üreticiye 500 lira destek parası veriyor bu parayı vermesin devletin bana yem fabrikasından sezonluk yem vermesi lazım destek böyle olur. Benim aylık giderim 250 bin lira 500 lira ücret destek değildir.

“GENÇLER BU İŞİ YAPMAK İSTEMİYOR”

Son bir yıl içerisinde et fiyatlarında yüzde 150'ye yakın bir fiyat artışı olduğunu söyleyen Elazığ Süt Üreticileri Derneği Başkanı Halef Ortaç da şu ifadeleri kullandı;

*Bu artış kurban fiyatlarına da yansıdı. Geçen sene 40 bin lira olan hayvan bu sene 100 bin liraya çıktı. Bu duruma sadece kurbanlık alan kişilerin tarafından da bakmamak lazım bunun üretici tarafı da var.

*Eğer üretici 2-3 yıl önce ciddi bir para kazanmış olsaydı fiyat artışları da olmazdı. Çünkü damızlık hayvanlar kesilmesi sonrasında et ve sütte bir azalma oldu bu durumda fiyat artışlarına neden oldu.

*Et ve süt fiyatlarının yükselmesini çok görmemek lazım çünkü üreticiyi üretime yönlendirmek lazım bu fiyat sorununda sadece tüketiciyi düşür üreticiyi düşünmezseniz bu daha ileri de daha büyük bir sıkıntılara neden olur.

*Biz 30-35 yıl önce hayvancılıkta ihracatçı bir ülkeyken bugün ithalatçı bir duruma gelmişsek üretimde bir sıkıntımız var. Bu sektörde çalışan yaş ortalaması yükseldi artık gençler bu işi yapmak istemiyor çünkü cazip hale gelemiyor üretici para kazanamıyor.

*Et fiyatları yüksek kurban kesilemiyor deniliyor evet doğrudur da ama kurbanı kesen insan sizi ilgilendiriyor da bu üretimi yapan insan sizi hiç mi ilgilendirmiyor? Üretici üretim yapacak ki fiyatlar düşecek eğer üretim yükselmiyorsa fiyatlar bu durumda yüksek kalır bu iş arz talep meselesidir.

*Artık gıda ürünlerde fiyatı düşük olan bir ürün kalmadı bu ürünü yetiştirirken çok ciddi maliyetler harcanıyor. Biz tarım ülkesiysek bizim kendi kendimize yetecek üretimi yapmamız lazım.

*Bunun içinde sulak arazilerimizi artırmamız lazım, yem fiyatlarını düşürmemiz lazım, üreticilerin kar marjını artırmamız lazım ki üretici bu işi severek yapsın.

“HAYVANLARI KESİME VERECEĞİM”

Her sene hayvan besleme sayısının azaldığını belirten besici Fikri Karagöz ise şunları söyledi;

*40 senedir bu mesleği yapıyorum eskiden küçükbaş hayvan besliyordum şimdi ise büyükbaş hayvan besliyorum.

*80-90 büyükbaş beslerken şimdi ise 40'a düştüm. Çünkü benim dört çocuğum var bir tanesi burada kaldı hepsi şehir dışında çalışıyor çünkü bu sektörde para kazanılmıyor. Her sene beş hayvan daha eksiliyor çünkü maliyetler arttı.

*Bu bayram sadece bir tane satabildim çünkü müşteri fiyatları çok yüksek buluyor. 450 kilo hayvanı 100 bin liraya vermek istediğimiz müşteri fiyatı çok yüksek buluyor. Hayvanın zaten maliyeti 100 bin lira olmuş aşağı fiyata versem beni kurtarmıyor fazla fiyat söylesem müşteri almıyor.

*Şuan 90 bin liraya sadece bir tane hayvan satmışım. Mecbur bir iki ay sonra hayvanları kesime vereceğim. Devletten destek istiyoruz ama devlet doğru düzgün destek veremiyor.

