Beyaz eşya ihracatında sert düşüş

TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşyada iç pazardaki satışlar artarken, üretim ve ihracattaki daralma sürdü. Nisan ayında toplam üretim yüzde 13 azalırken, ihracat ise yıllık bazda yüzde 54 azaldı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) 2023 Nisan’a yönelik iç satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, altı ana üründe iç satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 oranında artarken, beyaz eşya ihracatı bir önceki yılın nisan ayına kıyasla yüzde 54 oranında düştü.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, “Bu daralmanın etkisiyle, toplam üretim rakamlarımız nisan ayında yüzde 13 oranında azaldı. Avrupa'daki genel ekonomik çalkantılar ve resesyon sinyalleri nedeniyle ihracatımız açısından talep daralması riskinin sürdüğünü söyleyebiliriz” dedi.

ÜRETİM İLK 4 AYDA YÜZDE 5 AZALDI

Sığın’ın verdiği bilgiye göre, yılın ilk 4 ayının toplamına bakıldığında, sektör olarak altı ana ürün grubundaki üretim bir önceki döneme göre yüzde 5'lik bir daralmayla 10,7 milyon adete geriledi.

Yurt içi satışlar ise yüzde 14 artarak 3,1 milyon adete ulaşırken, ihracat yüzde 24 daralarak 6,6 milyon adete indi.

Sığın, “2023’ün devamında, ilk 4 ayda gördüğümüz ihracat daralmasında düşüş yaşanmasını ve yüksek satış sezonuna da yaklaştıkça üretimimizin giderek yükselmesini umuyoruz” diye konuştu.

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