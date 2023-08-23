Binali Yıldırım: Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacak. Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak" açıklamasında bulundu. Milyonlarca emekli, yüksek enflasyona rağmen 7500 TL'lik maaşına zam alamamıştı.

Sozcu.com.tr

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, katıldığı canlı yayında emekli maaşlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Emekli maaşında ciddi bir iyileştirme olacağını belirten Yıldırım “Meclis açılır açılmaz emekli maaşı çalışması yapılacak” dedi.

Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarını 2 bin 500’den 7 bin 500’e kadar çıkarmış olsak da yüksek enflasyon karşısında yetersi kaldı. En düşük memur maaşı 2 katına çıktı, asgari ücret 11 bin 400 TL oldu. Burada en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız zayıf kaldı.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan da ipuçlarını verdi. Benim edindiğim bilgilere göre de Meclis açılır açılmaz özellikle emekliler için 7 bin 500 TL alanlar başta olmak üzere bütün emeklilerle ilgili ciddi bir iyileştirme yapılacak.”

Şu anda tatilde olan TBMM 1 Ekim’de açılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da iki gün önce Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada “Memurlarımıza bu zamlar gelirken, emeklilerimize hiçbir şeyin gelmemesi olacak bir şey değil. Onları da inşallah memnun edecek adımları atacağız” demişti.

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