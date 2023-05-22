Bodrum’da seçim etkisi: İç pazar durdu, yabancı turist sayısı arttı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seçimler nedeniyle iç pazarda daralma oldu, yerli turist rezervasyonlarını durdurdu, yabancı turist sayısı ise yüzde 14 arttı.

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Bodrum’da, cumhurbaşkanı seçimlerinin 2’nci tura kalması ile iç pazarda daralma olurken yabancı turist sayısı, geçen yılın mayıs ayına göre yüzde 14 arttı.

28 Mayıs’taki seçimin ardından iç ve dış pazarın yükselişe geçeceğini belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, seçimlerden bağımsız olarak ülkedeki enflasyon oranı yüksek olduğu için fiyatları artırmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Dengiz şu ifadelere yer verdi:

“Geçen sene 5 kıtada 14 ülkenin seçimleri oldu. Turizme yansımaları hep olumlu oldu. Yunanistan’da da yakın tarihte seçim olacak.

Seçimlerden ayrı olarak bir yorum yapmamız gerekiyor. Ülkemizdeki enflasyon oranları diğer ülkelerdeki enflasyon oranları ile aynı değildir. Bizdeki oranlar farklı olduğu için konaklama fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık.

Yurt dışındaki yabancı turistler fiyat uygunluğunu göze alınca Mısır gibi ülkeleri tercih ediyor. Bu dönemde biraz geride olsak bile gelecek aylarda iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Ülkemizde daha önce krizler yaşanmış ve her şeye rağmen turizm sektörü ayakta kalmıştı. Bizler işimize odaklıyız. Seçimlerin başımızın üstünde yeri var. Milletimiz ona göre karar verecek. Seçimlerden olumlu sonuç alacağımızın inancındayız. Bizim meselemiz para kazanmak değil; ülkemizin daha refah ortamlara kavuşmasıdır.”

“ÖNEMLİ BİR NOKTADAYIZ”

Otelcilere teşvik verilmesi gerektiğini söyleyen Dengiz, “Mısır hükümeti, yabancı turist getiren seyahat acentelarına finansal bir teşvik sağlıyor. Bu tür teşviklerin bizler için de yapılmasında fayda var. Otellerin operasyonel anlamda işlerinin iyi gitmesi için kredi sağlanmalı. Sezon öncesinde bizlere kredi desteği sağlanırsa; sezonu çok iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Milas-Bodrum Havalimanı’nda 35 farklı ülkede, değişik destinasyonlarda belirli saat aralıklarında uçuşlar yapıldığını belirten Dengiz, “Önemli bir noktadayız. Bulunduğumuz konum Avrupa’ya yakın, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine yakın. Bu kapsamda, yabancı turist sayısındaki artışımızı koruyacağımızı düşünüyorum. Kruvaziyer turizminde de çok önemli bir artış var. Hint düğünleri de bölgemizde çok popüler bir şekilde yapılıyor. Bunun yanında fuarlar ve kongrelerde aktif olarak yapılmaya başlandı. Moralimiz her zaman çok yüksek” dedi.

“SEÇİM SÜRECİNDE İÇ PAZARDA REZERVASYON YOKTU”

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin ise “İç pazarda seçimlerin ikinci tura kalmasından dolayı rezervasyonlar durdu. Seçim sürecinde iç pazarda rezervasyon yoktu. Rezervasyonlar, okulların da kapanması ile haziran ayına kaymış gibi görünüyor” dedi.

Şahin yabancı turist oranında yüzde 14 artış olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Bodrum’da yıllardan beri İngiltere 1’inci sırada. İkinci olarak Rusya, Almanya o şekilde devam ediyor. Ocak ve mayıs ayı içerisinde geçtiğimiz döneme göre, yabancı turist oranında yüzde 14 oranında artış var. Bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz.

İç pazarında haziran ayında devreye girmesi ile çok güzel bir sezon olacağını düşünüyoruz. Turizmde çeşitlilik çok önemli, her pazarda çeşitlilik olması da önemli. Biz de bu çeşitlilikten faydalanmış olacağız. Son zamanlarda Arap dünyası da Bodrum’u tanımaya başladı. Katar, İran, Bahreyn, Suudi Arabistan gibi ülkelerden Bodrum’a talepler var.” (DHA)

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