Borç yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda, kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin yasa kabul edildi.

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Halkın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçları yeniden yapılandırma kapsamına alınıyor.

Tüm vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da yine yapılandırma kapsamına alınıyor.

Depreme yönelik düzenlemelerinde eklendiği yasa ile Kahramanmaraş merkezli depremlerin oluşturduğu etkiler dikkate alınarak Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılacak başvuruların ve ödenecek taksitlerin süreleri birer ay uzatılacak.

İYİ PARTİ’DEN HÜKÜMETE DEPREM ELEŞTİRİSİ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, hükümeti deprem felaketi üzerinden eleştirerek, “20 yıl bu ülkeyi yönetip muhtemel doğa olaylarının afete dönüşmesini engelleyecek adımları atmayan iktidar sahiplerinin kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı da tahammülsüzlükleri tarafımızdan görülmekte ve yadırganmaktadır. Tedbirsizliğin ve yönetim noksanlığının sonucunda milletimizin çektiği bu eza ve cefanın bize göre en büyük sorumlusu Sayın Erdoğan ve onun iktidarlarıdır. Hükümete kötü bir haberimiz var. Seçim zamanı yaklaştı ve artık sizin vaktiniz de tamam. Sandık önüne geldiğinde bu millet size öyle bir hesap soracak ki siz bundan böyle hiç kimseye hesap soramayacaksınız” dedi.

“OLUMLU OY VERECEĞİZ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise “Birikmiş borçları, vesair yapılandırılıyor; bunlar güzel, biz de zaten buna olumlu oy vereceğiz. Ehliyet iadesi var, ceza afları var, 2 bin liraya kadar olan borçların terkini var da var; bunlar olması gerekenler. 12’nci yapılandırmayı yapıyor bu hükümet. Bu yirmi yıllık iktidarda da 12 yapılandırmaya gerek duymak, milleti ekonomik olarak felç ettiğinin açık bir itirafıdır. Millet ödeyemediği için, gerçekten ödeyemediği için bir kolaylık sağlayarak ‘ne koparırsak kardır’ anlayışıyla bir süreci ortaya koyarak hükümet götürüyor” dedi.

“SEÇİM TARİHİ 11 MART’TA RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANACAK”

AKP Grubu adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, seçim takviminin yaklaştığını belirterek, “Süreç daraldı, Cumhurbaşkanımız yarın, 10 Mart tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanı kararı alarak seçimleri yenileme kararı alacak. Seçimlerin yenilenmesi kararının şimdiden vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. 11’inde Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra da top YSK’nın elinde olacak; YSK’nın sürecine, gündemine göre de hareket edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, listelerin kesin olarak verilmesine kadar az bir zamanımız var, bu zaman zarfında da rasyonel bir şekilde TBMM’yi çalıştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

SEÇİME KADAR ÇIKACAK YASALAR

Can, Meclis’in çalışma takvimi içeresinde gündeme gelecek yasal düzenlemelere ilişkin, “Önümüzdeki hafta 407 sıra sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Afet Yeniden İmar Fonunun Kurulması ile Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ni görüşmeyi planlıyoruz. Ayrıca, uluslararası sözleşmeler var gündemde, onları yasalaştırmayı düşünüyoruz. Ondan sonraki hafta da pazartesiden başlayarak ve cuma, cumartesiyi de Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma gündemine alarak, yargı paketi önümüzdeki hafta Komisyon’a gelecek. Komisyon’da kabul edilirse; ondan sonraki hafta da Orman Kanunu Teklifi var. Yine, bir optisyenlik kanun teklifi gelecek, bütün bunları yasalaştırmayı düşünüyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından; Genel Kurul’da, CHP, İYİ Parti ve HDP’nin grup önerileri reddedildi. DHA

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