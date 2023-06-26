Bu nasıl rekor? İktidardan güldüren paylaşım…

9 günlük bayram tatilinde büyükşehirlerde yaşayanlar memleketlerine ve tatil bölgelerine akın etti. Yollar doldu taştı, trafik kilitlendi. Yap-işlet-devret modeliyle geçen yıl hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden tatilin ilk günü geçen araç sayısı, devletin müteahhit firmalara verdiği geçiş garantisinin yarısını ancak bulabildi. Ulaştırma Bakanı rakamı 'rekor kırdık' diye duyurdu...

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İdari izinle 9 güne uzatılan Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar Türkiye'nin dört bir yanında yoğunluk oluşturdu. Özellikle İstanbul’dan çıkışta her yöne trafik vardı. Anadolu Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Trakya’ya gidiş yönünde günün her saati araç yoğunluğu meydana geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AKP iktidarı zamanında hizmete alınan köprü ve otoyollardan tatilin başladığı 24 Haziran günü geçen araç sayılarını paylaştı.

Buna göre, yap-işlet-devret modeliyle inşa edilen ve 18 Mart 2022’de hizmete alınan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden cumartesi günü 22 bin 267 araç geçtiği kamuoyuna duyuruldu.

Türkiye’de trafiğin en yoğun olduğu dönemde bile 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen araç sayısı müteahhit firmalara verilen geçiş garantisinin yarısını ancak bulabildi.

GÜNLÜK 45 BİN ARAÇ GARANTİSİ

Köprüyü, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanan Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi Ortak Girişimi' hayata geçirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü için günlük 45 bin araç, yıllık 16 milyon 425 bin araç geçiş garantisi verildi. Verilen garantide araç başı ücret 15 Euro + KDV oldu. Hazine, 1915 Çanakkale Köprüsü için geçmeyen her araç başına 17.7 Euro ödüyor.

BAKAN “REKOR KIRDIK” DİYE DUYURDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada “24 Haziran’da, 1915 Çanakkale Köprüsü’nden 22 bin 267 araç geçişi ile rekor kırdık. Kıtaları birbirine kavuşturan yatırımlara imza atıyoruz! Geçmişten geleceğe uzanan köprünün ardından yeni rekor kalmamıştır artık diye düşünenler; size sesleniyorum, yapmayın böyle… “Ulaşımda devleşiyoruz!” derken ciddiydik! Geliyor diğer rekorlar…” dedi.

ERDOĞAN: DEVLETİN KASASINDAN ÖDEYECEĞİZ

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022’de Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde köprünün açılış ücreti için “Otomobil geçişleri ile alakalı fiyatı, 200 lira olarak belirledik. Pahalı mı? 200 liracık” dedi. Konuşmasının devamında Erdoğan, “Biliyorsunuz yap işlet devret ve yüklenici firma buradan aldığı parayla eğer buradaki aylık, yıllık bedel eğer onun aleyhineyse farkı kim ödeyecek? Onu bizler, devletin kasasından ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BİR YIL İÇİN ÖDENEN PARA

Geçtiğimiz mart ayında dönemin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 1915 Çanakkale Köprüsü’nden bir yılda 2 milyon 200 bin araç geçtiğini açıkladı. Buna göre geçmeyen 14 milyon 225 bin araç için devletin kasasından toplam 251 milyon 782 bin 500 Euro çıktı.

ERDOĞAN “RAKAMLAR MUHTEŞEM” DEMİŞTİ

Verilen araç garantisi ile geçen arasındaki muhalefetin yoğun ve uzun süreli eleştirilerine neden olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz temmuz ayında “Dünya tarihinde ilk üçe giren Çanakkale'deki köprüyü hiçbir şeyle mukayese ettirmem. Rakamların hepsi muhteşem. Kimse bu denli rakamların gerçekleşeceğine ihtimal vermiyordu” demişti.

İlginizi Çekebilir Bayramda hangi otoyol ve köprüler ne zaman ücretsiz? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi?