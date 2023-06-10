Bu yaz iki kişilik en ucuz tatil 35 bin TL’den başlıyor

Yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerde yaşanan artış, iç turizmde bu yıl da yüzde 100'ü aşan zamlara neden oldu. Geçen yıl iki kişilik bir haftalık tatilin ortalama maliyeti 15-20 bin TL iken, bu yıl iki kişinin yalnızca bir haftalık konaklama bedeli 35 bin TL'den başlıyor.

Gamze BAL

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Şubat ayında Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra hem yerli hem yabancı tarafında rezervasyon akışının neredeyse durduğu ve bu durgunluğun mayıs ayı sonuna kadar devam ettiği turizm sektöründe, haziran ayıyla birlikte hareketlilik başladı.

Seçimlerin bitmesi, okulların tatile girecek olması, bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ve yabancı turistin gelmeye başlamasıyla turizmci, ilerleyen günlerde otellerde yüksek doluluklar bekliyor.

Ancak turizmcilere göre, talep artmaya başlasa da yüksek enflasyon nedeniyle maliyetlerde yaşanan artış iç turizmde yüzde 100’ü aşan zamlara neden oldu. Bu da yerli turist tarafındaki talebin sınırlı kalmasına neden olacak.

Geçen yıl iki kişilik bir haftalık tatilin ortalama maliyeti 15-20 bin TL'den başlarken, bu yıl iki kişinin yalnızca bir haftalık konaklama bedeli 35 bin TL’den başlıyor. Buna yemek ve ulaşım da eklendiğinde iki kişinin bir haftalık tatilinin 45-50 bin TL’ye çıktığı belirtildi.

TÜRSAB BAŞKANI: 150 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İç turizmdeki fiyatlar otelin yerine, yıldızına göre değişmekle birlikte, iki kişi için 5-6 günlük tatil paketleri 30-35 bin TL’den başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor. Kültür turları da talep gören paketler arasında. Onlar da 4-5 günlük turlar şeklinde kişi başı 6 bin lira civarında satılıyor” dedi.

Bağlıkaya, fiyatlardaki bu artışta otelcilerin karşı karşıya kaldığı maliyet artışlarının etkili olduğunu söylerken, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte yerli turist tarafındaki talebin arttığını, yabancı turistlerin de etkisiyle doluluklarda ciddi artış beklediklerini kaydetti.

‘YERLİ TURİST TARAFINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR’

Turizmci Bülent Bülbüloğlu’nun sozcu.com.tr’ye verdiği bilgiye göre ise, bu yaz otel fiyatları geçen yıla kıyasla minimum yüzde 80-100 aralığında zamlanmış durumda.

Bülbüloğlu, fiyatlardaki artışın yerli turist tarafındaki talebi bu yıl da düşürmeye devam edeceğini söylüyor:

“Alım gücündeki azalmadan dolayı yerli tarafta düşüş bu yıl da devam ediyor. Otelcilik enflasyonu çok yüksek. Ciddi bir enflasyonla karşı karşıya olmamıza rağmen bir çoğunu da fiyatlara yansıtamadık. Ancak ‘tatile çıkayım’ anlayışı zayıfladı. Maalesef geldiğimiz noktada alım gücü otel fiyatlarındaki artışı karşılamıyor.”

‘FİYATLAR TEMMUZ VE AĞUSTOSTA DAHA DA YÜKSELECEK’

4 yıldızlı bir otelde her şey dahil konseptinde 2 kişilik bir haftalık tatil için gecelik kişi başı ortalama 2 bin liradan aşağı fiyat bulmanın zor olduğunu söyleyen Bülbüloğlu, “Yani yalnızca otele en az 28 bin lira vermek gerekecek. Bu fiyat 100 bin lirayı aşıyor. Ancak bunlar haziran ayı fiyatları. Temmuz ve ağustosta daha da yükselecektir” değerlendirmesinde bulundu.

RUBLE DEĞER KAYBETTİ, RUSLAR TÜRKİYE’Yİ PAHALI BULMAYA BAŞLADI

Öte yandan, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin tüm ülkeyi sarsması sonrası rezervasyonlarda ciddi düşüş yaşadıklarını ve bu düşüşün mayıs ayına kadar devam ettiğini söyleyen turizmciler, yabancıların da depremden korkup rezervasyonlarını azalttığını söylüyor.

Buna bir de rublenin dolar karşısında yaşadığı değer kaybının eklendiğini, Rus turistlerin de Türkiye’deki fiyatları pahalı bulmaya başladıklarını söyleyen turizmciler, rezervasyonların haziran ayı itibarıyla toparlanmaya başlamasıyla yeniden yüksek sezon geçireceklerinden umutlu olduklarını aktardı.

“2023 çok iyi başlamıştı, ta ki depreme kadar…” diyen Bülbüloğlu, “Kaynak pazarlarımızdan çok ciddi rezervasyon aldık. Belki de turizm tarihimiz boyunca en yüksek rezervasyondu ama depremle birlikte şubattan mayıs ayının sonuna kadar olması gerekenin çok altında rezervasyon aldık. Bu da dolulukları etkiledi” dedi.

“Rezervasyonlarda iptal yaşamadık diyebilirim ama şubat ayında Türkiye’nin hiçbir bölgesi rezervasyon alamadı” diyen Bülbüloğlu, “Rezervasyonlar mart ayında durağanlığa girdi. Turizmci mart, nisan ve mayısı istediği gibi geçiremedi” değerlendirmesinde bulundu.

REZERVASYONLARDA BAYRAM TATİLİ UMUDU

Sozcu.com.tr’ye konuşan Türkiye Otelciler Federasyonu’nun (TÜROFED) yeni başkanı Erkan Yağcı ise, yine de turizmcinin tüm kıyı bölgelerinde hareketli bir bayram tatili geçeceğini, rezervasyonların bu haftasonu itibarıyla hızlanmasını beklediklerini söyleyerek “Yoğun bir dönem geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili ise, şöyle konuştu:

“Fiyatlar geçen seneye kıyasla maliyet artışı nispetinde ister istemez arttı. İç pazarda, vatandaşın tatile gelebilmesi için gerekli özveri gösteriliyor. Alanya’da her türlü gelir seviyesine uygun tesis olduğu için de talep olumlu seyrediyor. Yurt dışı kaynak pazarlarında okul tatilleri haziranın ikinci yarısında devreye girecek. Dolayısıyla yüksek sezonumuz. Bu ay itibarıyla talepte artış var.”

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