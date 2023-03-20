Bundesbank, Alman ekonomisinde resesyon bekliyor

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), “inatçı yüksek enflasyon” nedeniyle Alman ekonomisinde bir resesyon beklediğini duyurdu.

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Almanya Merkez Bankası’nın (Bundesbank) ekonomiye yönelik mart ayı raporu yayımlandı.

Raporda, özellikle tüketici ile ilgili sektörlerin halen inatçı yüksek enflasyondan ve bunun sonucunda tüketimin kısıtlamasından muzdarip olduğu belirtilerek, Alman ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde daralacağına işaret edildi.

Almanya’da Ifo Beklentiler Endeksi ile GFK Tüketici Güven Endeksi‘nin bir miktar yükselse de düşük seviyede kaldığı aktarılan raporda, “Almanya’da ekonomik faaliyet cari çeyrekte muhtemelen yeniden düşecek. Ancak düşüşün 2022’nin son çeyreğine göre daha az olması muhtemel.” ifadelerine yer verildi.

Mart ayında, ülkede enflasyon oranının baz etkisi nedeniyle önemli ölçüde düşmesinin beklendiği belirtilen raporda, “Çekirdek enflasyon oranı ise olağanüstü ısrarcı olduğunu kanıtlıyor. Yılın ortasına kadar hafif şekilde artabilir.” denildi.

Analistler ise daha yüksek çekirdek enflasyon oranını, şirketlerin tüketicilere daha yüksek enerji maliyetleri yansıttığının bir işareti olarak görüyorlar.

SON ÇEYREKTE YÜZDE 0,2 KÜÇÜLMÜŞTÜ

Bu arada, Almanya ekonomisi, 2022’nin son çeyreğinde, enerji krizi ve rekor enflasyonun etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçülmüştü.

Ekonomistler, Avrupa’nın en büyük ekonomisinin resesyona girdiğini düşünürken, bu yılın ilk çeyreğinde GSYH’nin daha da düşmesini bekliyor.

Teknik resesyon, “üst üste iki çeyrek GSYH’de küçülme yaşanması” olarak ifade ediliyor.

Almanya, 10 yıllık iyi bir ekonomik büyümeden sonra Covid-19 salgınının ilk yılı olan 2020’de 2009’dan beri ilk kez resesyon yaşamıştı.

Bunların yanında, Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor.

Öte yandan, Almanya'da ocakta yüzde 8,7 olan yıllık enflasyon, şubatta beklentiler dahilinde değişim göstermemişti.