Çalışma Bakanı’ndan emekli maaşına kademeli zam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağı ve emekli maaşlarına yapılacak kademeli zam oranlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Aynı zamanda AKP Ankara milletvekili adayı da olan Bilgin, “Son hazırlıklarımızdan biri de 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri… Bunlara kademeli bir zam planlamıştık” dedi ve “Bunları inşallah temmuz ayında uygulamaya sokacağız” yanıtını verdi.

Bilgin, düzenlemeyi kapsamlı bir şekilde hazırladıklarını belirterek, “Prim gün sayısı çok az olan yaklaşık 450 bin insan var. Onlara sosyal devlet anlayışıyla ‘Sizin de bir geliriniz olsun’ diye maaş bağlanmış. Biz en düşük emekli aylığını 7 bin 500 lira yapınca onların da maaşı 7 bin 500 lira oldu ama 6 bin-7 bin maaşı olanlar da var. Kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla onları dikkate alan bir değerlendirmeyi temmuz ayında yapacağız” diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET 5 HANEYE ÇIKAR MI?

Asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptıklarını ancak hayat pahalılığının ücretleri aşındırdığını belirten Bilgin, temmuzda asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını bildirdi.

Bilgin, asgari ücretin 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soruya “Şimdi rakamla ilgili bir şey söylemeyeyim. Fiyat artışlarını, fiyatların genel seviyesini ve ücretlerin reel alım gücünü ölçen birtakım parametrelerimiz var, ona göre değerlendiriyoruz” cevabını verdi.

Öte yandan, ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşturulacağı düzenleme hakkında konuşan Bilgin, ev hanımlarının emekli olabilmek için SGK’ya müracaat etmeleri gerektiğini ve bu müracaat ile primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını ifade etti. (AA)

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