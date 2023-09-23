Çiftçinin isyanı: Biz üretirken batıyoruz, çalışan insan batar mı?

Türkiye’nin önde gelen pamuk üretim bölgelerinden biri olan Aydın’da eskiden beyaz altın denilen pamuk hasadı sancılı başladı. Pamuk alım fiyatları açıklanmadığı için büyük endişeyle hasada başlayan çiftçiler “İki yıldır ürettiğimiz hiçbir ürün para etmiyor. Biz üretirken batıyoruz. Çalışan insan batar mı? Biz batıyoruz işte!” diye isyan etti.

Latif SANSÜR

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Pamuk üretim merkezlerinden Aydın'da pamuk hasadı başladı.

Sürekli artan tohum, ilaç, mazot, gübre fiyatlarıyla ekimine başlayıp, binbir emekle hasat aşamasında getirdikleri pamuk fiyatının açıklanmamasının tedirginliğini yaşayan üreticiler, pamuk fiyatının 25-30 lira arasında olmaması halinde önümüzdeki yıl rekoltede en az yüzde 50 düşüş yaşanacağını, üreticinin pamuk ekmeyi bırakacağını söyledi.

‘DEVLET HİÇBİR ÜRETİCİNİN ARKASINDA DURMUYOR’

Pamuğun üretim maliyetinin 18-19 lira olduğunu söyleyen pamuk üreticisi Yılmaz Kılıçarslan, pamuk stoklarının dolu olduğu, bu nedenle de fiyatların 10 liraya kadar düşebileceği duyumları aldıklarını belirtti.

Kılıçarslan, “Devletimiz yeterli desteği vermiyor. Hiçbir üreticinin arkasında durmuyor. Nedenini bilmiyorum, ama tarım politikası yanlış. Şu an 1 lira 60 kuruş olan destek en az 4-5 lira olmalı” diye konuştu.

‘HASAT DÖNEMİNDE ARTIK BAYRAM YAPAMIYORUZ’

Ürün hasadını bayram olarak değerlendirdiklerini söyleyen İncirliova'lı pamuk üreticisi Mustafa Aytekin, “Çoluk çocuğumuzu evlendirdiğimiz, borçlarımızı ödediğimiz, bayram dediğimiz hasat döneminde artık bayram yapamıyoruz” dedi.

İki yıldır ürettikleri hiçbir şeyin para etmediğini söyleyen Aytekin, “Mazot gübre ilaç almış başını gidiyor. Küçük çiftçi yaşayamaz hale geldi. Artık tarımı büyük çiftçiler yapacak. Çünkü onların arkasında devlet var, bizim arkamızda devletimiz yok. Bir mazot 40 lira olur mu? Biz üretirken batıyoruz. Çalışan insan batar mı? Biz batıyoruz işte. Ürettiğimiz ürünün karşılığını alamıyoruz” dedi.

‘BİR KİLO PAMUK BİR KİLO MAZOT OLMALI’

Geçtiğimiz yıllardaki mazot ve pamuk fiyatlarını karşılaştıran İsmail Korkmaz da, pamuk alım fiyatlarının bir an önce açıklanmasını istedi.

Korkmaz, “Geçtiğimiz yıl bir kilo pamuk ile bir kilo mazot alınırken, bu yıl iki kilo pamuk bir kilo mazot etmiyor. Onun için önümüzdeki yıl mümkün olduğu kadar pamuk ekimini azaltmayı düşünüyorum. Bu yıl 100 dönüm ektiysem, gelecek yıl 30 dönüm ekmeyi düşünüyorum” dedi.

Korkmaz ayrıca, “Eskiden beyaz altın denirdi şimdi bitti. Şu anda fiyat belli değil. Bir yıl önceden çiftçiye fiyat verilirse ona göre eker veya ekmez. Biz ne zaman hasada başlasak hükümet bir fiyat açıklıyor. Hiçbir çiftçi açıklanan fiyata satamıyor, hep altına satılıyor. En kötü şartlarda bir kilo pamuk bir kilo mazot alabilsin” şeklinde konuştu.

‘PAMUK FİYATI 25-30 LİRA ARASINDA OLMALI’

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Oğuzhan Ülgüdür, mısır fiyatlarındaki hayal kırıklığını pamukta yaşamak istemediklerini belirterek SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

“Hiçbir sezona bu yıl ki gibi korku ve endişeyle başlamadık. Geçtiğimiz yıl 800 liraya torbasını aldığımız tohumu bu yıl 2 bin liraya aldık. Aldığımız ilaçlar en az yüzde 250-300 arttı. Gübre fiyatları aynı şekilde. Binbir emek verip pamuğu ürettik. Şimdi geldik yolun sonuna.

Beyaz altın dediğimiz pamuğun hasadına başladık. Şu anda alım satım yok. Fiyat belli değil. Bu bizim belimizi kırıyor. O kadar emek verdiğimiz ürünümüzün karşılığını almak istiyoruz. Pamuk fiyatının en az 25 ile 30 lira arasında olması gerekiyor. Yoksa bu işin içinden çıkamayız.

Zararına bir iş olur mu? Çiftçi bir iki hafta içinde ürününü hak ettiği fiyata satamazsa bu şartlarda artık pamuk üretmez. Gelecek yıl en az yüzde 50 daha az ekim yapılır.”

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