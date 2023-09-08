Çinli kadının pes dedirten dolandırıcılığı: 16 işte aynı anda çalıştı ama hiç işe gitmedi

Çin medyasında yer alan habere göre Çinli bir kadın 3 yıl boyunca aynı anda 16 işte çalışarak 7 milyon dolarlık dolandırıcılık şebekesinin parçası oldu.

Sozcu.com.tr

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Çinli bir kadının 3 yıl boyunca 16 işte çalıştığı ve hiç işe gitmediği ortaya çıktı.

Çin medyasında yer alan haberlere göre Guan Yue takma adını kullanan kadın üç yıl boyunca 16 farklı kurumsal işte çalışmasına rağmen hiç işe gitmedi.

Dolandırıcı olduğu anlaşılan kadının, idare edebileceğinden daha fazla iş teklifi aldığında işi bir arkadaşına devrettiği ve komisyon aldığı ortaya çıktı. 7 milyon dolar değerindeki dolandırıcılık planının içerisinde 53 kişi olduğu tespit edildi.

KOCASI DA PLANIN İÇERİSİNDE

Guan’ın dolandırıcılık planlarının içerisinde kocasının da olduğu ve çiftin elde ettikleri paralarla Şangay’da bir daire satın aldığı belirtildi.

Olay, ocak ayında bir teknoloji şirketi CEO'sunun, çalışanlarından birinin aynı anda başka bir şirkete çalıştığını gözden kaçırdığını görmesinin ardından çözüldü.

İşveren, başlangıçta etkileyici görünen sekiz kişilik bir satış ekibini işe almıştı, ancak üç aylık deneme süresinden sonra ilerleme gösterememeleri sonucunda işten çıkardı. Yang Hong olarak anılan grup liderinin resmi bir iş kanalında başka bir yerde çalıştığını gösteren bir resim paylaşmasıyla olay polise taşındı.

Dolandırıcılık suçunun ortaya çıkmasının ardından 53 kişi tutuklandı.

Çin devlet gazetesi Xinmin, bu tür işgücü dolandırıcılığının Çin’de çok büyük bir sorun olduğunu ve tahminen 700-800 grubun işverenlerden birden fazla işi almayı alışkanlık haline getirdiğini belirtti.

Gazete, dolandırıcıların işe alınırken sahte de olsa kusursuz özgeçmişlerle övünme konusunda uzman olduklarını söylüyor.

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