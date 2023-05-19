CNN’den Erdoğan analizi: Seçim sonrası ekonomik kumar devam edecek

CNN International'a açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın faizi düşürmeye devam edeceğini söylemesinin ardından "Türkiye'nin büyük ekonomik kumarı devam edecek gibi görünüyor" başlığıyla yayımlanan analizde TL'nin baskı altında kalacağı ifade edildi.

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CNN International’a açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerinin ardından, CNN’de bu açıklamalara yönelik bir analiz yer aldı.

“Türkiye’nin büyük ekonomik kumarı devam edecek gibi görünüyor” başlığıyla yayımlanan analizde Erdoğan’ın CNN’e verdiği röportajda yeniden seçilmesi halinde artan fiyatlarla mücadele etmek için faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini belirttiği yer alıyor.

“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele söz konusu olduğunda hâlâ kendisinin haklı olduğuna inanıyor ve dünyanın geri kalanının çoğu yanılıyor” ifadelerine yer verilen analizde yatırımcıların Erdoğan’ın yeniden seçilme ihtimali nedeniyle tedirgin olduğuna değinildi.

Hisse senetlerinin pazartesi günü düştüğü ve TL’nin dolar karşısında rekor düşük seviyeye geldiği belirtilen yazıda, Erdoğan’ın ekonomi politikalarının enflasyonda sıçramaya neden olduğu ve TL’nin geçen yıl yüzde 40’tan fazla değer kaybettiği bilgisi yer alıyor.

“FAİZİ DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİM” DEDİ

CNN'e verdiği röportajda faiz oranlarını baskılama kararını savunan Erdoğan, faizi düşürmenin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi. Erdoğan, 28 Mayıs’ta yeniden seçilirse artan fiyatlarla mücadele etmek için faiz oranlarını düşürmeye devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, “Faiz oranları ile enflasyon arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair bir tezim var. Faiz oranları ne kadar düşük olursa enflasyon da o kadar düşük olur. Attığımız adımların sonuçlarını gördük” ifadelerine yer verdi.

Seçim sonrasında enflasyonun daha da düşeceğini belirten Erdoğan, “Seçim sonrasında lütfen beni takip edin, faizle birlikte enflasyonun da aşağı ineceğini göreceksiniz” dedi.

Bunun ekonomi politikasında bir değişiklik olmayacağı anlamına gelip gelmediği sorulduğunda ise, Erdoğan “Evet, kesinlikle” yanıtını verdi.

“TL BASKI ALTINDA KALACAK”

Capital Economics’ten James Reilly pazartesi günü yayınladığı bir notta, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın pazar günü Türkiye’de cumhurbaşkanlığı seçimlerinde beklenmedik şekilde güçlü bir performans sergilemesi, ortodoks politikaya dönüşün her zamankinden daha uzak göründüğü anlamına geliyor. Sonuç olarak, Türk Lirası bu yıl ciddi bir baskı altında kalacak gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.

JPMorgan analistleri ise pazartesi günü yaptıkları açıklamada “Türkiye’nin enflasyonu düşürmesi, finansal istikrarı koruması ve ekonomiyi seçimlerin sonuçları ne olursa olsun sürdürülebilir bir büyüme yoluna sokması gerekecek” dedi.

Ülkenin görünümünün ekonomik politikalardaki dönüşüme bağlı olduğu belirtilen açıklamada “Politikalar daha fazla ortodoksiye kaydırılırsa, enflasyonu düşürme süreci daha hızlı olacaktır” denildi.

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