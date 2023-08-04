Depremzede esnafın kredi borçlarına 6 ay erteleme

Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden yerlerde esnaf ve sanatkâr kredi borçları 6 ay ertelendi.

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Deprem bölgesinde mücbir sebep hali devam eden Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde esnaf ve sanatkârın kredi borçları 6 ay ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, depremler nedeniyle sayılan yerlerde iş yeri veya işletmesi zarar gören ve faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkâra 6 Şubat ve öncesi tarihlerde TESKOMB ve ESKKK kefaletiyle Halkbank’tan kullandırılan düşük faizli kredilere ait borçlar, ilgili mevzuat kapsamında faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle 6 ay süreyle ertelendi.

Buna bağlı olarak kalan tüm taksitler de 6 ay ötelendi.

3 AY İÇİNDE BANKAYA YAZILI BAŞVURU GEREKİYOR

Kapsam dahilindeki esnaf ve sanatkârın ertelemeden yararlanabilmesi için 6 Ağustos’tan itibaren 3 ay içinde bankaya yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Ertelenen krediler nedeniyle bugün itibarıyla başvuru süresi sonuna kadar, borcun ertelenmesi halinde ise erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Halkbank’ın karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin gelir kaybı tutarları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla koyulan ödenekten karşılanacak. (REUTERS)

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