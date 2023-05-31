Doğalgaz müjdesi maaşları vuracak

Bedava verilen doğalgaz, mayıs ayı tüketici enflasyonu ile memur ve emeklinin zam oranını aşağı çekecek TÜİK eski Başkanı Aydemir, uygulamayı eleştirdi.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi açıkladığı yerli ve milli ücretsiz doğalgaz müjdesi milyonlarca çalışan ve emeklinin maaş zammını vuracak.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Mayıs ayı TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) hesaplamaları kapsamında doğalgaz için ‘sıfır fiyat' (zero price) yöntemi uygulanacağını açıkladı.

Aynı yöntemin 25 metreküplük bedava gazın devam edeceği gelecek ayların enflasyon hesabında da kullanılacağını belirten TÜİK, Uygulama nedeniyle mayıs ayı TÜFE genel endeksi üzerinde aşağı yönlü ‘kuvvetli' bir etki yaratacağını bildirdi. TÜİK, ancak doğalgaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak yıl sonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağının öngörüldüğünü aktardı.

TÜFE içerisinde yüzde 2.9 ağırlığı olan doğalgazın sıfır fiyatla hesaplanması mayıs ayı tüketici enflasyonunu aşağı çekerken, milyonlarca memur ve memur emeklisinin temmuzda alacağı enflasyon farkını, işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin de 6 aylık maaş zammını düşürücü etki yapacak. Yılın ilk 4 ayında tüketici enflasyonu TÜİK'e göre yüzde 15.20, Enflasyon Araştırma Grubu'na göre ise yüzde 29.06 çıkmıştı.

SIFIR FİYAT ETKİSİ

TÜİK'in, mayıs hesaplamasında doğalgaz üzerinden enflasyonu keskin bir şekilde düşürmesi halinde yüzde 19-20 civarında gerçekleşmesi beklenen 6 aylık TÜFE'nin daha aşağılarda oluşmasına yol açacak. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın seçim öncesi memur ve emeklilere verdiği yüksek zam sözünü temmuzda gerçekleştirmesi halinde TÜFE kaynaklı olası zam kaybı etkisi hafifleyecek, yapılacak ek zammın ise olduğundan daha yüksek görünmesini sağlayacak.

‘Minareyi çalan kılıfı hazırlar'

TÜİK'in görevinin fiyatlardaki değişimi takip etmek olduğunu söyleyen TÜİK eski Başkanı Birol Aydemir, “Doğalgaz fiyatındaki değişimle doğalgaz için halkın cebinden para çıkıp çıkmamasının ne ilgisi var? Bir ürüne para ödenmesiyle ödenmemesi neyi değiştirir? Üstelik TÜİK aşağı yönlü kuvvetli bir değişim olacağını söylüyor. Bir tek doğalgazla bu kuvvetli değişim nasıl sağlanabilir? Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış. Belli ki TÜİK enflasyonu düşük açıklayacak, şimdiden yolunu yapıyor” diye konuştu.