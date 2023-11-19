Doğalgaz ücretsiz mi, ne zamana kadar?

Kış aylarının etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte doğalgaz kullanımı arttı. Geçtiğimiz aylarda, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelen faturalarda 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimi için ücret alınmaması kararı alındı. Bu nedenle, İstanbul'da doğalgaz 1 Mayıs 2024 tarihine kadar 25 metreküpe kadar ücretsiz olacak.

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Geçtiğimiz aylarda açıklanan ücretsiz doğalgaz, kış aylarının yaklaşmasıyla yeniden gündeme geldi. Vatandaşlar kullanım miktarı, ücretsiz olarak verilen doğalgaz miktarının altında ise ücret ödenmeyecek.

DOĞALGAZ ÜCRETSİZ Mİ?

Kararnameye göre konut, ibadethane ve cemevi abonelerinin 1 Mayıs 2024 tarihine kadar gelecek olan faturalarının 25 metreküp kısmı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ödenecek.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZIN MALİTETİ 2 MİLYAR 470 MİLYON

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, ücretsiz doğalgaz uygulaması kapsamında, Bakanlığın bütçesinden 24 Nisan 2023 tarihinden temmuz dönemi sonuna kadar 2 milyar 470 milyon 636 bin 833 TL ödeme yapıldığını bildirdi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, ücretsiz doğalgaz uygulamasının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine etkilerine ilişkin yazılı soru önergesi verdi.

SORU ÖNERGESİNİ CEVAPLADI

Önergeyi cevaplayan Bayraktar şunları söyledi:

“24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar olan ilk fatura tahakkukları kapsamındaki sistem kullanım bedelleri için 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza ayrılan bütçeye 1 milyar 812 milyon lira ek ödenek tahsis edilmiş olup bu ödenekten 1 milyar 811 milyon 722 bin 315,34 lira ödeme yapılmıştır.

7457 sayılı 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İle Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da ‘Ücretsiz Doğalgaz Verilmesine İlişkin Giderler’ için açılan tertibe toplam 6 milyar 100 milyon lira ödenek ayrılmıştır.

Uygulamanın 2024 yılına sarkan dilimi için yapılacak ödemeler ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile tahsis edilecek ödenekten gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte 25 metreküpe kadar olan doğalgaz tüketimine karşılık gelen sistem kullanım bedellerine ilişkin Haziran ve Temmuz dönemi tutarları toplam 658 milyon 914 bin 518,50 liradır.”

Buna göre, Bakanlığın bütçesinden ücretsiz doğalgaz için nisan-temmuz döneminde 2,47 milyar lira ödendi. (AA)

CHP’DEN DOĞALGAZ ZAMMI UYARISI

Hükümetin ekonomi politikasını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün Küresel Gıda Fiyat Endeksine göre dünya genelinde gıda fiyatları son bir yılda yüzde 10,7 geriledi. Bizde ise TÜİK'in verilerine göre aynı dönemde gıda fiyatları yüzde 70,7 arttı. Türkiye hem tüketici hem gıda enflasyonunda ilk 5 ülke arasına girdi. Hükümetin yaptığı hatalar yüzünden ülkemizde yakıcı bir hayat pahalılığı yaşanırken bunun dünyadan kaynaklandığını söylemenin gerçekle uzaktan yakından alakası yoktur.” diye konuştu.

Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gaza 1 Ekim itibarıyla yüzde 20 zam yapıldığını belirten Akın, seçimden bu yana akaryakıt ürünlerine zam üzerine zam geldiğini, bunun üretim maliyetlerinin artmasına yol açtığını dile getirdi.

Akın, “Yaklaşan kara kış öncesi doğal gaz ve elektriğe yapılacak her zam, enflasyonun artışında adeta tuz, biber olacak. Bu zamlar üretim maliyetlerini artıracak. Üretim maliyetlerinin artışı demek çarşıda, pazarda, raflarda fiyatların artması demek. Vatandaşın filesine daha az meyve, sebze koyması demek.” dedi.