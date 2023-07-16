Doğalgaza ÖTV zammı

Doğalgaz üzerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarında artışa gidildi. Vergi artışı konuttaki doğalgaz faturalarına da yansıyacak.

Sozcu.com.tr

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Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararda akaryakıt ürünlerinin yanı sıra doğalgazdaki ÖTV’nin de zamlandığı görüldü. Buna göre, doğalgazda metreküp başına 0,0230 TL olan ÖTV bugünkü karar ile 0,0747 TL'ye yükseltildi.

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan doğalgazda ise ÖTV metreküp başına 2,7944 TL oldu. Karar 16 Temmuz 2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girdi.

Geçtiğimiz hafta yapılan Katma Değer Vergisi (KDV) düzenlemesiyle birlikte doğalgazdaki KDV oranı yüzde 20’ye çıkarılmıştı.

Sozcu.com.tr’ye konu ile ilgili bilgi veren vergi uzmanları artışın konuttaki doğalgaz faturalarına da yansıyacağını belirtti.

BENZİNE ZAM

Kararda gaz, yağ ve akaryakıtda ilişkin de ÖTV artışına gidilmişti. Düzenleme öncesi benzinde litre başına 2,52 TL olan ÖTV tutarı, 7,52’ye; motorinin litresinden alınan 2,05’lik ÖTV tutarı ise 7,05’e yükseldi. LPG otogazdan alınan litre başı ÖTV tutarı ise 5,77 TL olarak belirlendi.

Benzinin litre fiyatı 35,90 liraya, motorin 33,18 liraya yükselirken, otogaz 15,91 lira oldu.

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