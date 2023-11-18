Dolardaki düşüş TL’yi de kurtaramadı

Küresel ölçekte değer yitiren dolar, TL karşısında ise yeni rekorlar kırmaya devam etti. Kolombiya ve Arjantin pesoları da bu hafta TL ile aynı kaderi paylaştı.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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Dolar hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kaybederken TL'ye karşı değer kazanmaya devam ediyor. Yurt içinde dolar fiyatları dün sığ piyasada 28.7699 TL'ye kadar yükselirken, böylelikle tarihi rekorunu yenilemiş oldu. Bankalar arası piyasa da zirve seviyelerde hareket eden dolar dün günü 28.7030 TL'den tamamladı. Euro ise 31.2531 TL'yi test ederken günü 31.2120 TL'den tamamladı. ABD'de soğuyan enflasyon dolardaki düşüşü hızlandırırken, dolar endeksi (DXY) son 5 günde yüzde 1.6'yı bulan düşüşle 103 seviyesine kadar geriledi.

ÜÇ PARADAN BİRİ

Dolar, son 5 gündür hızla değer kaybederken, 23 gelişen ülke para biriminden sadece Kolombiya Pesosu, Arjantin Pesosu ve Türk Lirası karşısında yükselişini sürdürebildi. ABD enflasyonunun güç kaybetmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ara vereceği yolundaki beklentinin ABD tavhil faizlerini düşürdüğünü ve bunun da dolara olan talebi azalttığını aktaran Ekonomist Mahfi Eğilmez, internet sitesinde kaleme aldığı bir analizde, “dolar/TL ilişkisinin tersi yönde çalışmasını” ekonomi dışı nedenlere bağladı.

SİYASİ MÜDAHALELER

Eğilmez, “Yeni ekonomi yönetiminin Merkez Bankası'yla birlikte giriştiği rasyonelleşme politikasıyla iyimser bir havaya giren piyasa, sosyal ve siyasal alandaki yanlışlar nedeniyle yeniden tersine dönmeye başladı. Bu dönüşün en önemli nedeni Anayasa Mahkemesi üzerinde yaratılan tartışmalar ve hukukun uygulanmasında her alanda ortaya çıkan siyasal müdahaleler. Aslında son günlerde risk artırıcı başka da bir şey olmadı. Dış güçler lehimize çalışırken iç güçler aleyhimize çalışıyor” ifadelerini kullandı.

En iyi performans Şili Pesosu'nda

Dolar, 13 Kasım – 17 Kasım tarihlerini kapsayan 5 günde hızla düşerken, gelişen ülke para birimleri arasında dolara karşı en iyi performası yüzde 4.55 oranında değer kazancı ile Şili Pesosu gösterdi. Söz konusu 5 günde Polonya Zlotisi yüzde 2.77, Tayland Bahtı yüzde 2.60, Rus Rublesi yüzde 2.21, Meksika Pesosu yüzde 2.19 oranında değer kazandı. Güney Kore Wonu'nun 5 günlük değer kazancı yüzde 2.19, Çek Korunası'nın yüzde 2.06, Güney Afrika Randı'nın ise yüzde 1.83 oldu. Buna karşın, Kolombiya Pesosu'nun 5 günlük kaybı 1.99, Arjantin Pesosu'nun yüzde 1.13, Türk Lirası'nın ise yüzde 0.33 oldu.