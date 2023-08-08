Dünyanın en zengin 6 kişisinin toplam serveti 1 trilyon dolara yaklaştı

Dünyanın en zengin 6 insanının toplam net serveti 1 trilyon dolara yaklaştı. Zenginlerin servetlerindeki artış büyük ölçüde borsadaki ralli sayesinde gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın en zengin altı kişisinin toplam serveti 1 trilyon dolara yaklaştı. Aynı şekilde dünyanın en zengin 17 insanının tamamı da büyük ölçüde borsanın son aylardaki kazanımları sayesinde bu yıl bireysel net varlıklarını artırdı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre dünyanın en zengin 6 kişisi olan Elon Musk, Bernard Arnault, Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison ve Warren Buffett’in serveti, pazartesi günkü piyasa açılışından önce 969 milyar dolara ulaştı.

Yatırımcılar enflasyondaki düşüşü ve yapay zeka şirketleri etrafındaki coşkuyu satın alırken bu 6 kişi de 2023’te hisse senetlerinde gerçekleşen ralliden büyük fayda sağladı. Özellikle teknoloji hisseleri, S&P 500’ü bu yıl yüzde 17 yükseltirken Tesla ve Amazon da borsada yılbaşından bu yana sırasıyla yüzde 135 ve yüzde 63 kazanç elde etti.

BORSADAKİ KAZANÇ SERVETLERİNİ KATLIYOR

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk; Tesla, SpaceX ve diğer şirketlerde toplam 232 milyar dolar değerinde hisse varlığı ile en zenginler listesinin zirvesinde bulunmaya devam etti.

Ancak Amazon’un cuma günü güçlü ikinci çeyrek kazancı açıklamasının ardından son zamanlardaki en büyük servet artışını gören kişi Jeff Bezos oldu. Bezos’un kişisel serveti cuma günü 11 milyar doların üzerinde arttı. Ünlü milyarderin servetinde bu yılki toplam artışı 57 milyar dolara ulaştı.

Bezos’un 990 milyondan biraz fazla Amazon hissesi bulunurken ünlü milyarderin kişisel serveti de tıpkı Musk gibi şirketinin borsa performansına sıkı sıkıya bağlı. Aynı durum Gates, Ellison, Buffett ve Arnault için de geçerli.

MUSK BÜYÜK ZARAR ETMİŞTİ

Öte yandan ünlü milyarderler borsadaki ralliden büyük kazançlar sağlarken bu kazançların dalgalanmayacağının herhangi bir garantisi bulunmuyor.

Örneğin, Kasım 2021’de Tesla hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığında, Musk’ın net servetinin 340 milyar dolar olduğu tahmin ediliyordu. Ancak sadece sekiz ay sonra bu servet 125 milyar dolara düşmüştü.

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