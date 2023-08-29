e Haciz nedir, sorgulama nasıl yapılır?

E-Haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, yalnızca devlete ait olan borcunuz yani vergi borçlarınızdan dolayı maaşınıza veya banka hesaplarınıza uygulanan bir haciz sistemidir. Banka hesabında haciz olup olmadığını E Devlet ve GİB internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

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Devlet kurumlardan birine, özellikle maliye bakanlığına olan ödenmemiş borçlardan dolayı, borçluların mevcut banka hesaplarına e-haciz konuluyor. Borçlu tutarın miktarı kadar banka hesaplarına bloke uygulanıyor. Özel şirketlerin, bankaların ve şahısların haciz işlemleri e-haciz kapsamında yer almıyor.

E HACİZ NEDİR?

E-Haciz, bir diğer adı ile elektronik haciz, yalnızca devlete ait olan borcunuz yani vergi borçlarınızdan dolayı maaşınıza veya banka hesaplarınıza uygulanan bir haciz sistemidir. Altın, hisse senedi, para, fon gibi banka ortamında bulundurulan yatırımın elektronik ortamlarda el konulması anlamına gelmektedir.

Haciz işlemleri genellikle, trafik cezası borçları, motorlu taşıt vergisi borçları, kira gelir vergisine bağlı borçlar ve maliye borçları gibi sebeplerden dolayı uygulanmaktadır. Banka hesabınızda/hesaplarınızda haciz olup olmadığını E Devlet ve GİB internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

E HACİZ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Eğer bu türden borçlarınız varsa banka hesaplarınızda bloke var mı yok mu sorgulamak için E-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitelerini kullanabilirsiniz. E-Devlet üzerinden yapacağınız sorgulamalar için de sizi GİB’in sitesine yönlendirebilir.

Şimdi, banka hesaplarına uygulanan elektronik haciz sorgulamasının nasıl yapıldığını ve sırasıyla anlatmaya çalışalım. Öncelikle (https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-banka-hesaplarina-uygulanan-elektronik-haciz-sorgulama) linkine tıklayın. Açılan sayfada Kimliğimi Şimdi Doğrula” butonuna basın. Yine açılan sayfada TC Kimlik numaranızı ve e Devlet şifrenizi yazdıktan sonra “Devam” butonuna tıklayın. Bu işlemlerin ardından açılan sayfadaki “Uygulamaya Git” butonuna basınız. Açılan sayfada banka hesaplarınıza uygulanmış olan haciz işlemlerini sorgulayabilisiniz. Eğer sorgulama ekranında; adınıza veya size ait her hangi bir banka hesabına haciz yoksa “ADINIZA DÜZENLENMİŞ AKTİF HACİZ BİLDİRİSİ BİLGİSİ BULUNMAMAKTADIR. “ uyarısını göreceksiniz. Bu, herhangi bir haciz yok anlamındadır.

SADECE DEVLETE AİT BORÇLAR

E-devlet üzerinden yapılan haciz sorgulamaları, sadece maliye bakanlığını kapsamaktadır. Özel kurum borçları, banka borçları ve diğer borçlar e-haciz kapsamına girmez. Üzerinizde haciz olup olmadığını anlayabilmeniz için, banka hesabınızı kontrol edebilirsiniz. Veya bankanızın müşteri hizmetlerini arayıp, bunu öğrenebilirsiniz. Özel haciz işlemleri, e-devlet üzerinden sorgulanamaz.